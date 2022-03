Life

“Το Πρωινό”: Ράπερ κάνει τα πρώτα του βήματα μέσα στις φυλακές (βίντεο)

Τρόφιμος των φυλακών της Αυλώνας κάνει τα πρώτα του βήματα στη ραπ μουσική

Τρόφιμος των φυλακών της Αυλώνας κάνει τα πρώτα του βήματα στη ραπ μουσική μέσα από τις Φυλακές του Αυλώνα. Την αποκάλυψη έκανε η εκπομπή "Το Πρωινό".

Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι CJ και ο ίδιος ανέβασε βιντεάκι στο Tik Tok με το τραγούδι του, παρουσιάζοντας τους χώρους των φυλακών αλλά και τους υπόλοιπους τρόφιμους.

Αν και το βίντεο έχει απήχηση, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα ως προς το πώς ένας κρατούμενος των φυλακών ανηλίκων έχει στη διάθεσή του κινητό τηλέφωνο και βγάζει μάλιστα και βίντεο μέσα από τις φυλακές.

