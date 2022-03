Υγεία - Περιβάλλον

“Χρυσό” γάλα: Ποια είναι τα αμέτρητα οφέλη του!

Μάθετε τα οφέλη του και πως μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας το περίφημο "χρυσό γάλα"....

Εσείς έχετε ακούσει για το χρυσό γάλα; Αν όχι ήρθε η ώρα να μάθετε για αυτό το μοναδικό ρόφημα που υπερέχει όλων των άλλων! Ποια είναι λοιπόν τα συστατικά του χρυσού γάλακτος;

Το ζεστό χρυσοκίτρινο ρόφημα είναι ένα ζωντανό μείγμα από γάλα αμυγδάλου, κουρκουμά, τζίντζερ και πιπέρι. Καταναλώνεται ζεστό ή κρύο και είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Είναι γνωστό ως εναλλακτική θεραπεία για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την ανακούφιση παθήσεων, όπως το κρυολόγημα και οι στοματικές διαταραχές.

Ανάμεσα στα οφέλη του:

Μπορεί να αντικαταστήσει το γλυκό! Η γλυκόπικρη γεύση του μπορεί να γίνει καλύτερη με λίγη κανέλλα και έτσι να αποφύγεται την παρασπονδία της ζάχαρης!

Μελέτες αποδεικνύουν ότι το τζίντζερ είναι τόσο αντιφλεγμονώδες τρόφιμο που μπορεί να αντικαταστήσει ακόμη και φάρμακα.

Μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των λοιμώξεων.

Μελέτες υποστηρίζουν ότι οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της κουρκουμίνης έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες, χωρίς τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των κοινών φαρμάκων.

Δείτε πως να φτιάξετε μόνοι σας το περίφημο χρυσό γάλα: Για να φτιάξετε χρυσό γάλα, ανακατέψτε σε μια κατσαρόλα 2 ½ φλιτζάνια γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη, 1 ½ κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά σε σκόνη και ½ κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο τζίντζερ.

Στη συνέχεια, προσθέστε μια κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας, μια πρέζα μαύρο πιπέρι και σιρόπι σφενδάμου για γεύση (προαιρετικά).

Ανακατεύετε όλα τα υλικά, μέχρι το μείγμα να αρχίσει να σιγοβράζει.

