Τουρισμός: Κικίλιας - Πάιατ υποδέχθηκαν την πρώτη πτήση από τις ΗΠΑ (εικόνες)

Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ξεκίνησαν φέτος νωρίτερα από οποιαδήποτε προηγούμενη τουριστική περίοδο.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, αφίχθηκε σήμερα το πρωί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η πρώτη απευθείας πτήση αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας από τις Η.Π.Α.. Η πτήση απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης John F. Kennedy International Airport και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Delta.

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας υποδέχθηκε μαζί με τον Πρέσβη των Η.Π.Α. στην Αθήνα Geoffrey Pyatt την πρώτη απευθείας πτήση αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Ο κ. Κικίλιας σε δήλωση του ανέφερε «Καλωσορίζουμε την πρώτη απευθείας αμερικανική πτήση στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι πολύ πολύ νωρίς φέτος και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα και τον ελληνικό Τουρισμό. Εννέα απευθείας πτήσεις καθημερινά από τις Η.Π.Α. για την Ελλάδα, κάτι που δείχνει πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια που κάνουμε – και θα είναι επιτυχής – να φέρουμε τουρίστες από την Αμερική στην Ελλάδα. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη».

Από την πλευρά του, ο κ. Pyatt δήλωσε «Καταρχάς συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ. Θέλω να πω συγχαρητήρια και στην Delta, για την πρώτη αμερικανική πτήση της φετινής τουριστικής χρονιάς, για την οποία έχουμε εξαιρετικά μεγάλες προσδοκίες. Η Ελλάδα έχει τόσα πολλά να προσφέρει. Η άνοιξη είναι μια φανταστική εποχή του χρόνου εδώ, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που έχουμε την πρώτη από τις απευθείας αμερικανικές πτήσεις μας, νωρίτερα από ποτέ. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Θα έχουμε αριθμό ρεκόρ απευθείας πτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος.

Θέλω επίσης να πω, κύριε Υπουργέ, καθώς συναντιόμαστε με φόντο τις τρομερές εξελίξεις στην Ουκρανία, πόσο πολύ εκτιμώ τις σαφείς δηλώσεις σας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα, για τον ουκρανικό λαό που εκτοπίζεται από τη βία που υφίσταται η χώρα του. Επομένως, είναι υπέροχο ότι έχουμε κάποια καλά νέα σήμερα στα οποία επικεντρωνόμαστε και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα δούμε έναν αριθμό ρεκόρ Αμερικανών τουριστών, που θα έρθουν για να απολαύσουν όλα όσα έχει να προσφέρει η Ελλάδα τους επόμενους οκτώ, εννέα μήνες».

