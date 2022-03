Κόσμος

Ουκρανία: Σε ρωσικό κλοιό το Κίεβο

Νέος ανθρωπιστικός διάδρομος αναμένεται να ανοίξει την Τετάρτη, για την απομάκρυνση των αμάχων. Νέα ρωσική φάλαγγα έξω από το Κίεβο.

Σήμερα αναμένεται η μεγάλη μάχη του Κιέβου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά και τα δεδομένα από το πεδίο. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας είναι περικυκλωμένη από ρωσικά στρατεύματα και βαρύ υπερσύγχρονο πυροβολικό, ενώ μία δεύτερη φάλαγγα, μετά από εκείνη των 64χλμ κατευθύνεται στο Κίεβο.

Η νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη από βομβαρδισμούς, ενώ πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες και να ακούγονται εκρήξεις από τα προάστια του Κιέβου.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να ανοίξει ένας νέος ανθρωπιστικός διάδρομος για την απομάκρυνση των αμάχων από τις πολιορκημένες πόλεις.

Σούμι: Ασφαλείς οι άμαχοι που έφυγαν

Οι πρώτοι άμαχοι που απομακρύνθηκαν μέσω των λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων από την Σούμι, 350 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου, έφθασαν «με ασφάλεια» σε κεντρική περιοχή της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας.

«Καλή είδηση, οι άμαχοι απομακρύνθηκαν από τη Σούμι. Η πρώτη οχηματοπομπή 22 λεωφορείων έφθασε στην (πόλη) Πολτάβα», νοτιοανατολικά του Κιέβου, ενημέρωσε ο Κιρίλο Τιμοσένκο μέσω Telegram.

«1.100 ξένοι φοιτητές θα συνεχίσουν σιδηροδρομικώς προς τη Λβιβ. Επί του παρόντος όλοι είναι ασφαλείς, τους μοιράστηκαν τρόφιμα», συνέχισε.

Μια δεύτερη οχηματοπομπή, αποτελούμενη από 39 λεωφορεία με άμαχους, ήταν καθ’ οδόν και «βρίσκεται ήδη στην περιφέρεια» της πόλης αυτής, συνέχισε. «Πρόκειται για παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους, ξένους φοιτητές». Μπορούν «να μείνουν στην Πολτάβα ή να συνεχίσουν προς τη Λβιβ», δυτικά, έγραψε.

«Είμαι ευτυχής που το έργο της ομάδας εκκένωσης ως αυτό το στάδιο εκτυλίχθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ τον λαό της Σούμι που πολέμησε γενναία τον εχθρό για 13 ημέρες», συμπλήρωσε.

Ο ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οργάνωσαν χθες Τρίτη το πρωί ανθρωπιστικό διάδρομο για την απομάκρυνση αμάχων από τη Σούμι, πόλη 250.000 και πλέον κατοίκων κοντά στα ρωσικά σύνορα, θέατρο σφοδρών μαχών εδώ και μέρες.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεσμεύτηκε με επιστολή του στον Ερυθρό Σταυρό να σεβαστεί τον ανθρωπιστικό διάδρομο για την απομάκρυνση των αμάχων χθες, διατάσσοντας κατάπαυση του πυρός από τις 09:00 ως τις 21:00 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας).

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον συνοικίας της Σούμι, κατά τις ουκρανικές αρχές.