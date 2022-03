Πολιτική

Βορίδης για ακρίβεια: Έρχεται νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις

Ο Υπουργός Εσωτερικών, υπογράμμισε ότι στην Ουκρανία, «δεν υπάρχουν δυο αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά ένας εισβολέας σε ανεξάρτητη χώρα».

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε πως εκεί «δεν υπάρχουν δυο αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά ένας εισβολέας σε ανεξάρτητο κράτος».

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι στην Ουκρανία «παραβιάζεται κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου» και δεν θα τελειώσει έτσι απλά με μια εκεχειρία. Συμπλήρωσε δε πως η Ουκρανία δεν έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με τη ρωσική επιθετικότητα κι υπενθύμισε την επέμβαση στην Κριμαία το 2014.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας για το μείζον ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και της συνεπακόλουθης ακρίβειας, έκανε λόγο για παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο ήδη η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει με μια σειρά μέτρων όπως η επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας ή οποία έχει φτάσει ήδη τα 2 δις ευρώ.

Ο κ. Βορίδης αποκάλυψε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρόσθεσε δε τις ενέργειες του Πρωθυπουργού στο μέτωπο της ακρίβειας, ξεκινώντας από το γεγονός ότι έθεσε το θέμα στην Ε.Ε ζητώντας μια συνολική αντιμετώπιση.

