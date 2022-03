Κοινωνία

Κορονοϊός: αύξηση χωρητικότητας σε πλοία και γήπεδα

Τι συζητήθηκε στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για το θέμα της χαλάρωσης των self test στα σχολεία.

Την αύξηση χωρητικότητας στο 100% στα πλοία και στο 75% στα γήπεδα εισηγήθηκε στην Κυβέρνηση η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, που εξετάζει την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και τα μέτρα για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της.

Το θέμα της χαλάρωσης των self test στα σχολεία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συζητηθεί από την Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, δεκάδες θάνατοι προστέθηκαν την Τετάρτη στην «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού. Σε υψηλά επίπεδα, με αργούς ρυθμούς αποκλιμάκωσης, παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, αλλά και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 8.367 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν ακόμη 2.252 μολύνσεις. Τετραψήφιος ήταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων και στο Ηράκλειο, όπου επιβεβαιώθηκαν ακόμη 1.225 φορείς του κορονοϊού.

