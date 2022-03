Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η συγκινητική επιστολή της γυναίκας του Ζελένσκι στα δυτικά ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ολένα Ζελένσκα, παρουσιάζει την φρίκη του πολέμου μέσα από τραγωδίες παιδιών και ζητά από τη Δύση την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Μια πολύ συγκινητική ανοικτή επιστολή προς τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης απηύθυνε η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου, η Ολένα Ζελένσκα, στην πρώτη της δημόσια δήλωση από την εκδήλωση της ρωσικής εισβολής.

Στην επιστολή η σύζυγος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσιάζει τη φρίκη του πολέμου, ιδιαιτέρως για τις γυναίκες και τα παιδιά. Δίνει μάλιστα και τα ονόματα ορισμένων παιδιών-θυμάτων του πολέμου ως τώρα:

«Είναι η οκτάχρονη Αλίς, η οποία πέθανε στους δρόμους της Οχτίρκα ενώ ο παππούς της προσπαθούσε να την προστατεύσει. Είναι η Πολίνα από το Κίεβο, που σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό μαζί με τους γονείς της. Είναι ο 14χρονος Αρσένιι, που χτυπήθηκε από τα ερείπια στο κεφάλι και δεν μπορούσε να διασωθεί καθώς οι πυρκαγιές δεν επέτρεπαν σε ασθενοφόρο να τον προσεγγίσει», γράφει στην επιστολή της.

«Όταν η Ρωσία λέει ότι δεν ανοίγει πόλεμο κατά των πολιτών, εγώ σας δίνω τα ονόματα των παιδιών που δολοφονήθηκαν πρώτα», προσθέτει.

Στη συνέχεια ευχαριστεί τη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξη, καθώς και τις γειτονικές χώρες που άνοιξαν τα σύνορά τους για τους πρόσφυγες. Ωστόσο επαναλαμβάνει και την έκκληση του προέδρου Ζελένσκι στις Δυτικές χώρες για επιβολής μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, κάτι που το ΝΑΤΟ επιμένει ότι θα σημάνει στρατιωτική εμπλοκή των Δυτικών δυνάμεων με ρωσικά αεροσκάφη.

«Χρειαζόμαστε αυτή που έχουν την ισχύ να κλείσουν τους ουρανούς. Κλείστε τους ουρανούς και στο έδαφος θα τα καταφέρουμε μόνοι μας στον πόλεμο», γράφει η κα Ζελένσκα.

«Με την επιστολή αυτή καταθέτω και λέω στον κόσμο: Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι ένας πόλεμος “κάπου εκεί μακριά”, αλλά ένας πόλεμος στην Ευρώπη, κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν σταματήσουμε τον Πούτιν, που απειλεί να αρχίσει πυρηνικό πόλεμο, δεν θα υπάρχει ασφαλές σημείο στον κόσμο για κανέναν μας», τονίζει.

Πηγή: BBC, Καθημερινή

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” - Bullying: Πραγματικές ιστορίες παιδιών (βίντεο)

Βενζίνη - Ασμάτογλου: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας (βίντεο)

Ανταρκτική – Endurance: Βρέθηκε το ιστορικό ναυάγιο!