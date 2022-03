Πολιτική

Οικονόμου για Τσίπρα: Ποντίκι που βρυχάται, εγκλωβισμένος στην πολιτική του

Η απάντηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου στη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο κ. Οικονόμου, απαντώντας στις δηλώσεις του κ. Τσίπρα νωρίτερα κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του κόμματος, υπογράμμισε ότι «η ευθύνη είναι συνάρτηση της λογικής ανάλυσης και της κατανόησης της διεθνούς και εγχώριας πραγματικότητας, πολιτικές αρετές που στερείται ο κ. Τσίπρας».

Αναλυτικά η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:



"Την ώρα που ο Πρωθυπουργός, παράλληλα με τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, ηγείται μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας πειστικής, δυναμικής και μακροπρόθεσμης απάντησης στο δύσκολο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, ώστε να ανακουφιστούν, κατά το δυνατόν, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο κ. Τσίπρας επιμένει στην ξεπερασμένη από τις εξελίξεις και αναποτελεσματική στρατηγική των συνθημάτων και των απλοϊκών προσεγγίσεων.

Η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι στην Ε.Ε. για να δυναμώσει τη φωνή της και να διεκδικήσει, μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, λύσεις που καμία χώρα δεν μπορεί να επιτύχει από μόνη της. Ο κ. Τσίπρας δυστυχώς, σε ώρες κρίσιμες και δύσκολες για όλο τον πλανήτη, είναι εγκλωβισμένος ξανά στη στρατηγική που ακολούθησε και στο παρελθόν, του ποντικιού που βρυχάται, πιστεύοντας ότι έτσι θα φοβίσει το τέρας. Η ευθύνη είναι συνάρτηση της λογικής ανάλυσης και της κατανόησης της διεθνούς και εγχώριας πραγματικότητας, πολιτικές αρετές που στερείται ο κ. Τσίπρας.

Ειδικότερα τώρα:

• Η εθνική διατίμηση που προτείνει ο κ. Τσίπρας οδηγεί σε απομόνωση τη χώρα και σε επιδότηση των εγχώριων παραγωγών ενέργειας με λεφτά των φορολουγουμένων. Αντίθετα αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός – ανάμεσα στα άλλα- και που αναγνωρίζει και ως ανάγκη η Ε.Ε. είναι πλαφόν στην τιμή του TFT δηλαδή στη χονδρική αγορά του φυσικού αερίου διεθνώς ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας τη στιγμή που αυξάνονται οι τιμές, δίχως να μειώνεται η παροχή αερίου.

• Στα της απολιγνιτοποίησης οι τέσσερεις λιγνιτικές μονάδες που έκλεισαν είναι αυτές που είχαν – ορθώς- προγραμματιστεί να κλείσουν επί ΣΥΡΙΖΑ διότι είχαν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας. Σύμφωνα με έρευνα του ΑΠΘ μέχρι πολύ πρόσφατα οι λιγνιτικές μονάδες σε καμία ώρα της ημέρας δεν είναι φθηνότερες από τις ΑΠΕ και το φυσικό αέριο, που λειτουργούν παράλληλα.

• Η ΔΕΗ αφού γλίτωσε την χρεωκοπία στην οποία την οδήγησε η κυβέρνηση του κ Τσίπρα έχει μέχρι σήμερα δώσει 800 εκ. ευρώ προκειμένου να απορροφήσει μέρους του κόστους για τους πελάτες της κάτι που προφανώς θα ήταν αδύνατον αν συνεχιζόταν η καταστροφική πολιτική της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ

• Η κυβέρνηση έχει διαθέσει συνολικά πάνω από 2 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο και η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί.

• Με νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης δεν μπορεί το περιθώριο μεικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο προς της 1ης Σεπτεμβρίου 2021

• Η κυβέρνηση πολύ σύντομα θα παρουσιάσει επιπλέον μέτρα στήριξης, σχεδιασμένα και κοστολογημένα έτσι ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον περιορισμό των συνεπειών της ακρίβειας στη ζωή των πολιτών

• Την 1η Μαΐου θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αύξηση που δεν μπορεί να έρθει νωρίτερα αφού απαιτούνται συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες και συνεννοήσεις.

Στα λόγια του αέρα του κ. Τσίπρα η κυβέρνηση προσπαθεί συνεχώς με συγκεκριμένα μέτρα και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης".

