Ενεργειακή κρίση - Τσίπρας: Άμεσα μέτρα για να μην έχουμε ανθρωπιστική τραγωδία (βίντεο)

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τις ανατιμήσεις και την πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Άμεσα μέτρα για να μην γίνει η κρίση ανθρωπιστική τραγωδία ζητά ο Αλέξης Τσίπρας με δήλωσή του, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική Μητσοτάκη εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα σε βάρος της κοινωνίας.

«Οι καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ενέργεια, έχουν αφήσει την κοινωνία, την οικονομία και τους πολίτες έρμαιο της κρίσης», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του.

«Σήμερα που ακόμη και η Κομισιόν προτρέπει τα κράτη-μέλη να βάλουν διατίμηση, μέχρι και να κρατικοποιήσουν υποδομές αν χρειαστεί, ο κ. Μητσοτάκης παριστάνει τον ανήξερο, στέλνει δήθεν επιστολές και υπόσχεται νέα μέτρα στήριξης», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας και υπογραμμίζει ότι «χρειάζονται μέτρα άμεσα και ουσιαστικά για να ανακόψουν την ακρίβεια: πλαφόν στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου, άμεση μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, άμεση μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ».

«Ο κ. Μητσοτάκης αντί να παριστάνει τον πρωθυπουργό περιορισμένης ευθύνης, τον πρωθυπουργό της δικαιολογίας, είναι καλύτερα να δρομολογήσει τις διαδικασίες προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία, ώστε η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση ευθύνης, για να μην εξελιχθεί η σημερινή κρίση σε ανθρωπιστική τραγωδία», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:

«Οι καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ενέργεια, έχουν αφήσει την κοινωνία, την οικονομία και τους πολίτες έρμαιο της κρίσης. Η βίαιη απολιγνιτοποίηση,η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και των ηλεκτρικών δικτύων, η δέσμευση του ηλεκτρικού μίγματος στο εισαγόμενο φυσικό αέριο, αποδόμησαν την ενεργειακή στρατηγική της χώρας και έφεραν σε αδιέξοδο επιχειρήσεις και νοικοκυριά πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Η απουσία ελέγχων στην αγορά, η ανοχή στις εναρμονισμένες πρακτικές και στην αισχροκέρδεια των ηλεκτροπαραγωγών εταιρειών, η επίμονη άρνηση διατίμησης στις αυξήσεις, δεν αποσκοπούσαν παρά στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων σε βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Σήμερα που ακόμη και η Κομισιόν προτρέπει τα κράτη-μέλη να βάλουν διατίμηση, μέχρι και να κρατικοποιήσουν υποδομές αν χρειαστεί, ο κ. Μητσοτάκης παριστάνει τον ανήξερο, στέλνει δήθεν επιστολές και υπόσχεται νέα μέτρα στήριξης.

Αναρωτιέμαι αν έχει έστω κατανοήσει τις επιπτώσεις των εγκληματικών του επιλογών. Αν έχει συνειδητοποιήσει σε τι τραγικό αδιέξοδο έχει φέρει ήδη την ελληνική κοινωνία. Η χώρα χρειάζεται άμεσο επανασχεδιασμό της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Με χρονική μετάθεση της απολιγνιτοποίησης και επανέναρξη δραστηριότητας στα λιγνιτικά πεδία. Με επαναφορά του δημόσιου και κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΕΗ. Με ακύρωση της διαδικασίας διάλυσης και πώλησης της ΛΑΡΚΟ, που υπό τις σημερινές συνθήκες αύξησης των τιμών του νικελίου, καθίσταται ξανά στρατηγικής σημασίας. Και χρειάζονται και μέτρα άμεσα και ουσιαστικά για να ανακόψουν την ακρίβεια:

Πλαφόν στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Άμεση μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Άμεση μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής.

Και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ.

Ο κ. Μητσοτάκης αντί να παριστάνει τον πρωθυπουργό περιορισμένης ευθύνης, τον πρωθυπουργό της δικαιολογίας, είναι καλύτερα να δρομολογήσει τις διαδικασίες προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία, ώστε η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση ευθύνης, για να μην εξελιχθεί η σημερινή κρίση σε ανθρωπιστική τραγωδία».

