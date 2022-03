Πολιτισμός

Ουκρανία - Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Δωρεά “μαμούθ” στις Ένοπλες Δυνάμεις

Πόσα χρήματα θα διαθέσει ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ, Λεονάρντο ντι Κάπριο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Δωρεά 10 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έκανε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στη μνήμη της γιαγιάς του που είχε γεννηθεί στην Οδησσό το 1915, και την οποία λάτρευε.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, η δωρεά του 47χρονου σταρ του Χόλιγουντ ανακοινώθηκε από το International Visegrad Fund, σύμφωνα με τα πολωνικά Μέσα ενημέρωσης. Η ομάδα Βίσεγκραντ, γνωστή και ως χώρες του Βίσεγκραντ, είναι μια συμμαχία η οποία απαρτίζεται από τέσσερα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Και οι τέσσερις χώρες έχουν υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς που καταφεύγουν στα σύνορα για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το Διεθνές Ταμείο του Βίσεγκραντ εργάζεται για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στις τέσσερις χώρες καθώς και σε άλλες, «ιδιαίτερα στις περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης».

Ο ιστότοπος λέει ότι το ταμείο είχε ετήσιο προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων ευρώ, που του έδιναν οι τέσσερις κυβερνήσεις, που σημαίνει ότι η δωρεά του Ντι Κάπριο έχει ξεπεράσει ακόμη και αυτό το ποσό.

