Πέθανε ο Δημήτρης Κοντομηνάς

Το τελευταίο χρονικό διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Απεβίωσε το πρωί της Πέμπτης ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς σε ηλικία 83 ετών.

Ο Δημήτρης Κοντομηνάς έφυγε από τη ζωή στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

