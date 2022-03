Life

“Το Πρωινό” - Μαρκέλλα Γιαννάτου: Δεν θα παντρευτώ μέχρι να επιτραπεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών (βίντεο)

Η ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1, "Άγριες Μέλισσες", για το σύντροφό της Λευτέρη Χαρίτο αλλά και το #metoo στο χώρο του θεάτρου.

Καλεσμένη στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης η ηθοποιός Μαρκέλλα Γιαννάτου και μίλησε για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1, "Άγριες Μέλισσες", για το σύντροφό της Λευτέρη Χαρίτο αλλά και το #metoo στο χώρο του θεάτρου.

"Έχω ακούσει ότι μπήκα στη σειρά λόγω του συντρόφου μου", είπε η ηθοποιός για τη συμμετοχή της στη σειρά τη φετινή σεζόν.

Για ένα ενδεχόμενο γάμο με το σύντροφό της απάντησε πως "δεν θα παντρευτούμε μέχρι να επιτραπεί ο γάμος και στα ομόφυλα ζευγάρια, είναι μία συμβολική κίνησ για εμάς και ήρθε έπειτα από ώριμη σκέψη".

Τοποθετήθηκε και για το ελληνικό #metoo και ανέφερε "νευριάζω πολύ με τις απόψεις του στυλ "η δικαιοσύνη θα κρίνει", φυσικά και αυτή θα κρίνει, όμως στηρίζω τα θύματα μέχρι τέλους".

Μάλιστα, όπως είπε '"οι γυναίκες ντρέπονται να πουν ότι κάνουν σεξ ακόμη και σήμερα, η πατριαρχία είναι παντού στην κοινωνία μας".

