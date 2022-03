Life

“Το Πρωινό” - Θεοχάρης Ιωαννίδης: Η άγνωστη συνεργασία με τις Καρντάσιανς (βίντεο)

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Τρίτης ο Θεοχάρης Ιωαννίδης και μίλησε για όλα. Για την εκπομπή που παρουσιάζει, για την αριθμολογία και την άγνωστη συνεργασία του με τις Καρντάσιανς.

"Στην εκπομπή παραλαμβάνουμε τους καλεσμένους από μία στάση και κάνουμε παιχνίδια αποδόμησης αλλά και συνεντεύξεις", ενώ αποκάλυψε πως "οι καλεσμένοι πριν τα παιχνίδια και τις δοκιμασίες υπογράφουν για τη ζωή τους".

Μίλησε, ακόμη, για την ενασχόλησή του με την αριθμολογία και μάλιστα έκανε και live χαρτογράφηση στη Φαίη Σκορδά και το Γιώργο Λιάγκα "εσύ Γιώργο είσαι 13άρι σαν εμένα, που σημαίνει ότι στην προηγούμενη ζωή μας κάναμε κατάχρηση εξουσίας και σε αυτή πρέπει να δουλέψουμε διπλά και τριπλά, ενώ η Φαίη είναι το μοναδικό άτομο που ξέρω που δεν έχει καρμικούς αριθμούς".

Ενώ αποκάλυψεκαι την άγνωστή συνεργασία του με τις Καρντάσιανς "τις είχα δει είχαμε κάνει μία συνάντηση επαγγελματική στην Καλιφόρνια, περισσότερο μίλησα με τη μητέρα τους. Έχει φοβερή ενέργεια".

