“Το Πρωινό” - Άκης Τσοχατζόπουλος: Άνοιξε η δεύτερη διαθήκη (βίντεο)

Όλα όσα αποκαλύπτει το ηχητικό της δεύτερης διαθήκης του Άκη Τσοχατζόπουλου. Τι αναφέρει ο Νίκος Αλεξανδρής στο "Πρωινό".

Η δεύτερη διαθήκη του Άκη Τσοχατζόπουλου άνοιξε και όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του "Πρωινού" τα ηχητικά του πολιτικού μαρτυρούν πολλά.

Στο ηχητικό αυτό, ο Άκης Τσοχατζόπουλος προαναγγέλει το τι θα ακολουθήσει στην Τρίτη διαθήκη και χαρακτηριστικά δηλώνει πως η «φωνή του λειτουργεί σε συνεργασία με το μυαλό του» θέλοντας να τονίσει ότι έχει σώας τας φρένας.

Η διαθήκη γράφτηκε τέλη του Σεπτέμβρη του 2019, είναι πολυσέλιδη και χειρόγραφη.

Όπως αναφέρει ο Νίκος Αλεξανδρής: "Όταν αναφέρει τους ανθρώπους που τον έφεραν σε αυτή την κατάσταση, δεν εννοεί μόνο τα παιδιά του. Είναι καταλυτική αυτή η δεύτερη διαθήκη, θα πώ μόνο μία χαρακτηριστική φράση που υπάρχει μέσα «τώρα τα ξέρω όλα, τα γνωρίζω όλα, τους γνωρίζω όλους και είναι η ευθύνη μου να τα καταθέσω». Αναφέρεται σε όλο αυτό που αναφέρει ο ίδιος κύκλωμα ανθρώπων που τον κατέστησαν κατηγορούμενο. Ακόμη και από τη φωνή του ακούγεται πως είναι λυτρωμένος....Η τρίτη διαθήκη θα προκαλέσει πραγματικά σεισμό. Μπορώ να γνωρίζω που απευθύνεται συγκεκριμένα, αλλά θα πρέπει να περιμένω για να το αποκαλύψω...Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στα οποία ο ίδιος καταγράφει αυτά που βιώνει. Θα εκπλαγείτε με αυτά που θα δείτε."





