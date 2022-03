Life

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: απολαυστικό το Σάββατο στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Χορταστικό, ευφάνταστο, μοναδικό και με νούμερα που συγκινούν και κόβουν την ανάσα, επανακάμπτει στις ο οθόνες μας για να μεταμορφώσει» το Σαββατόβραδο μας.

Όταν η Άντζελα Δημητρίου «συναντά» τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Ευτύχη Μπλέτσα, και όταν η Αβάνα «έρχεται» στην Πάτρα, τότε είναι ώρα για «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»!

Το Σάββατο 12 Μαρτίου στις 20:00, το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», το διασημότερο σόου στον πλανήτη, θα είναι διασκεδαστικό, ανατρεπτικό, γεμάτο έντονα συναισθήματα και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Οι κριτές μας, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα θα ζήσουν μοναδικές στιγμές, ενώ το Golden Buzzer αυτού του Σαββάτου θα τους αφήσει… άφωνους!

Ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος αποδεικνύουν για άλλη μια φορά πως έχουν ταλέντο στις ατάκες, τα πειράγματα, αλλά και στην… παρουσίαση!

Οι οντισιόν για το ποιος από όλους θα βρεθεί πιο κοντά στη διεκδίκηση του επάθλου των 50.000 ευρώ συνεχίζονται και οι συμμετέχοντες ανεβαίνουν στη σκηνή με σκοπό να περάσουν στους φετινούς ημιτελικούς του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο».

Έχει ηλικία η γυμναστική; Πόσο αποφασισμένος μπορεί να είναι ένας μίμος που «τολμά» να σταθεί μπροστά στον Τάκη Ζαχαράτο; Ποιος είναι τελικά ο πιο γρήγορος ζωγράφος στον πλανήτη;

Ποίηση, αιγυπτιακό oriental, paso dople και salsa, ταχυδακτυλουργικά κόλπα, ασκήσεις ισορροπίας, drag show και άλλα πολλά θα ανέβουν αυτό το Σάββατο στη σκηνή του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», και το αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό!

