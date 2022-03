Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Το θαύμα και οι εξαπατήσεις... χέρι - χέρι (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η Σελήνη είναι στον Καρκίνο, που σημαίνει ότι θα θέλουμε να δούμε αγαπημένα πρόσωπα και να ξεκούραστούμε" είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αναλυτικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, "την Κυριακή θα γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, είναι και οι δύο στο ζώδιο των Ιχθύων, η όψη που κάνει ο Πλούτωνας δείχνει ή το υπέροχο ή το ψέμα".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

