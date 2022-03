“Το Πρωινό” - Κοντομηνάς: που θα γίνει η κηδεία του (βίντεο)

Οικονομία

Κοντομηνάς: που θα γίνει η κηδεία του

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως επιθυμία της οικογένειάς του είναι να τελεστεί η κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο

Στην Ύδρα τη Δευτέρα το πρωί θα τελεσθεί τελικά η Εξόδιος Ακολουθία του επιχειρηματία, Δημήτρη Κοντομηνά.

Ήταν το νησί που ο ίδιος αγαπούσε να περνά τα καλοκαίρια του, στο σκάφος του.

Έτσι η οικογένεια του αποφάσισε να τελεστεί στην Ύδρα η εξόδιος ακολουθία του επιχειρηματία.

Μία μέρα μετά, την Τρίτη, θα γίνει η ταφή του, στον οικογενειακό τάφο, στο 'Α Νεκροταφείο της Αθήνας.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως επιθυμία της οικογένειάς του είναι να τελεστεί η κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. «Να πούμε ως πληροφορία δικιά μου, ότι η οικογένεια επιθυμεί την κηδεία σε κλειστό κύκλο. Δηλαδή, δεν θα γίνει μία κηδεία που θα πάνε όλοι».

