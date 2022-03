Αθλητικά

Πόλεμος Ουκρανία: Η Ελλάδα “υιοθέτησε” Ουκρανό πυγμάχο

Η ελληνική αποστολή, υπό τις οδηγίες του Υφυπουργείου Αθλητισμού, «υιοθέτησε» και τον Ουκρανό πρωταθλητή

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Σάπιζακ διέφυγε στην Πολωνία και από εκεί ταξίδεψε για τη διοργάνωση, που διεξάγεται στην Μπούντβα. Όμως, χωρίς τον προπονητή του, ο οποίος λόγω του πολέμου δεν ήταν μαζί του, δεν θα του επιτρεπόταν να αγωνιστεί.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, Χάρης Μαριόλης, επικοινώνησε αμέσως με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη και πήρε την συγκατάθεση, ώστε ο Ουκρανός πυγμάχος να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες των Ελλήνων προπονητών στο Μαυροβούνιο!

Συγκινημένος ο Σάπιζακ, μετά τον αγώνα του, ευχαρίστησε όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής, την χώρα μας και την Κυβέρνηση για την υποστήριξη και ευχήθηκε ειρήνη στον κόσμο.

Μάλιστα, η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας προσκάλεσε τον Όλεχ Σάπιζακ για να έρθει στην Ελλάδα, προκειμένου να συνεχίσει τις προπονήσεις του και να συμμετάσχει απρόσκοπτα στα διεθνή τουρνουά Πυγμαχίας που θα διεξαχθούν στη χώρα μας.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε σχετικά ότι «πράξαμε το αυτονόητο, τιμώντας την ιστορία της Ελλάδας και τα αθλητικά ιδεώδη, που η παγκόσμια κοιτίδα τους είναι στη χώρα μας. Αλίμονο αν δεν στεκόμασταν στο πλευρό του Ουκρανού αθλητή, αλίμονο αν σ’ αυτό τον παράλογο πόλεμο δεν ήμασταν -για ακόμη μια φορά- στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχει την πλήρη στήριξή μας σε ό,τι χρειαστεί κι αυτός και οι συναθλητές του για να ξεπεράσουν, όσο γίνεται τις δυσκολίες του πολέμου».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, Χάρης Μαριόλης, δήλωσε: «Είναι τιμή μας που βοηθήσαμε ένα παιδί να αγωνιστεί σε ένα τουρνουά. Νιώσαμε την υποχρέωση ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα στον Ουκρανό πρωταθλητή, ο οποίος δεν είχε προπονητή εξαιτίας του πολέμου. Θα ήθελα να συγχαρώ τους προπονητές και τα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Μαυροβούνιο και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, για την καθοδήγηση και την ευαισθησία του σε αυτά τα θέματα».

