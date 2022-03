Πολιτική

Ενεργειακή κρίση - Μητσοτάκης: νέα μέτρα “έξυπνα” και όχι οριζόντια

Τι ανέφερε για το πλαφόν στο αέριο και τη στήριξη στα νοικοκυριά.

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βερσαλλίες.

Μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη θετική ανταπόκριση των εταίρων στην πρόταση σχετικά με το πλαφόν στο φυσικό αέριο.

Ο πρωθυπουργός αναφέροντας πως την αλληλεγγύη χωρίς αστερίσκους που επιδεικνύει η χώρα μας όσον αφορά τους πρόσφυγες από τα ην Ουκρανία, «δεν την είδαμε όταν εμείς αντιμετωπίσαμε μία αντίστοιχη προσφυγική κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο» σημείωσε: «Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να γίνει το έναυσμα για ένα νέο κανονισμό μετανάστευσης και ασύλου»

Ανέφερε επίσης πως υπάρχει η διατύπωση στα συμπεράσματα πως τα κράτη μέλη της Ευρώπης θα πρέπει όσο πιο σύντομα γίνεται να μειώσουν την εξάρτηση τους από πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Ρωσίας και σημείωσε: «Η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο καθώς η χώρα μας μπορεί να γίνει κόμβος μεταφοράς ενέργειας. Ταυτόχρονα έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να επιταχύνουμε όσο είναι δυνατόν να μειώσουμε εξάρτηση μας από υδρογονανθρακες, που σημαίνει μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ».

Περεταίρω επισήμανε πως «υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από πολλά κράτη μέλη για την πρόταση μου για ευρωπαϊκή παρέμβαση στην χονδροεμπορική αγορά φυσικού αερίου. Υπάρχει ρητή αναφορά πως θα εξεταστεί ένα πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου» και συνέχισε:

«Η αγορά πλέον είναι θύμα κερδοσκοπίας. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόταση μου η τιμή έχει πέσει κατά 50%, αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη πως η αγορά δεν λειτουργεί κανονικά. Ζητήσαμε επίσης από την Κομισιόν να κάνει προτάσεις και για τις στρεβλώσεις στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλοι αναγνωρίζουν πως οι δυνατότητες των κρατικών προϋπολογισμών να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις είναι πεπερασμένες» προσέθεσε

Ως προς τα εθνικά μέτρα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν ανακοινώσεις για ένα πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες. «Πρέπει να παρέμβουμε με έξυπνους και όχι οριζόντιους τρόπους, ανακοινώσεις θα έχουν γίνει έως το τέλος της επόμενης εβδομάδος» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στα ζητήματα της ασφάλειας σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει δρομολογήσει σημαντικές ενισχύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις πολύ πριν την κρίση στην Ουκρανία, «για λόγους απολύτως κατανοητούς», εξέφρασε την εκτίμηση ότι «θα ήταν πολύ θετικό να δρομολογήσουμε και κοινά ευρωπαϊκά projects, λόγου χάρη για την κυβερνόαμυνα» και επισήμανε: «Στην Ελλάδα πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ της στήριξης ανάμεσα στο κοινωνικό κράτος και τις αμυντικές μας δαπάνες. Ουδέποτε οι αμυντικές μας δαπάνες ήταν εις βάρος του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών».

Αναφερόμενος στα μέτρα κατά της Ρωσίας, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως μέσα σε λίγες ημέρες η ΕΕ συμφώνησε και επέβαλε το σκληρότερο πακέτο κυρώσεων στην ιστορία της επισημαίνοντας: «Μιλάμε για μία ευθεία επίθεση κατά μιας δημοκρατικής χώρας μέσα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη θα ήταν αδιανόητο να μην αντιδράσει». Προσέθεσε πως «εάν κρίνουμε πως θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις κυρώσεις θα το κάνουμε».

Όσον αφορά τη στάση της χώρας μας τόνισε: «Κάναμε το σωστό στην Ελλάδα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στήριξαν και με αμυντικό υλικό την Ουκρανία».

