Πολιτική

Ουκρανία - Μαριούπολη: αγωνία για τον Έλληνα Πρόξενο και τους ομογενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική έκκληση του Υπουργείου Εξωτερικών για την δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων «σωτηρίας» των εγκλωβισμένων πολιτών.

Η Ελλάδα απευθύνει έκκληση προς Ουκρανία και Ρωσία για συμφωνία δημιουργίας ασφαλών ανθρωπιστικών διαδρόμων, ώστε να υπάρξει τροφοδοσία των πολιτών που είναι εγκλωβισμένοι σε πόλεις της Ουκρανίας, οι οποίες πολιορκούνται από ρωσικές δυνάμεις.

Η Αθήνα ζητά ακόμη να διασφαλιστούν διόδιοι διαφυγής από τις εμπόλεμες περιοχές όσων το επιθυμούν, σημειώνοντας πως στην περιοχή της Μαριούπολης παραμένει και ο Έλληνας πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Η Ελλάδα, όπως έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένα, καλεί για την δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από τις πόλεις της Ουκρανίας, σε συνεργασία με την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία του αμάχου πληθυσμού, καθώς και η δυνατότητα διαφυγής τους προς ασφαλέστερες περιοχές.

Από πλευράς μας, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις δραματικές εξελίξεις ιδίως στην περιοχή της Μαριούπολης, όπου διαβιοί εδώ και αιώνες το ελληνικό στοιχείο και βρίσκεται ακόμα ο Γενικός Πρόξενος, Μανώλης Ανδρουλάκης.

Καλούμε όλους να σεβαστούν το ανθρωπιστικό δίκαιο και να αποφευχθεί η στοχοποίηση του αμάχου πληθυσμού.

Η Ελλάδα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ στο πλευρό του ουκρανικού λαού

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Ραγδαία επιδείνωση και έκτακτα μέτρα

Ενεργειακή κρίση - Μητσοτάκης: νέα μέτρα “έξυπνα” και όχι οριζόντια