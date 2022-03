Κοινωνία

Πανεπιστημιακή Αστυνομία - ΣτΕ: συζήτηση προσφυγών στην Ολομέλεια

Τι υποστήριξε η πλευρά όσων έχουν ζητήσει την ακύρωση της συγκρότησης της Πανεσπιτημιακής Αστυνομίας και τι απάντησε η πλευρά του Δημοσίου.

Στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν σήμερα οι αιτήσεις δέκα συλλόγων επιστημονικού διδακτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Συλλόγων Φοιτητών, όπως και καθηγητών Πανεπιστημίων, με τις οποίες ζητούν από το ΣτΕ να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές οι αποφάσεις για την συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημίων (ΟΠΠΙ).

Όλοι οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί η σχετική απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη και η πράξη (31.5.2021) του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για την προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης 1.030 Ειδικών Φρουρών με σκοπό τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημίων (ΟΠΠΙ). Ακόμη, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η συγκρότηση των ΟΠΠΙ είναι αντίθετη στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ (νόμος 4777/2021) το οποίο θεσπίζει το άρθρο 16 του Συντάγματος, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στην επιστημονική ελευθερία, στην ελευθερία της έρευνα και της διδασκαλίας, όπως προβλέπει και κατοχυρώνει το Σύνταγμα.

Ενώπιον της ολομέλειας του ΣτΕ (πρόεδρος ο Δημήτρης Σκαλτσούνης και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνα Λαζαράκη) η πλευρά των πανεπιστημιακών υποστήριξε μεταξύ άλλων πως:

- Δεν μπορεί να ενταχθεί στα ΑΕΙ μια ομάδα αστυνομικών η οποία θα λογοδοτεί στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και όχι στους πρυτάνεις των πανεπιστημίων,

- Οι άνδρες της ΟΠΠΙ μπορεί να πραγματοποιούν συλλήψεις και να διενεργούν προανακριτικές πράξεις ακόμη και στους πρυτάνεις των ΑΕΙ,

- Η εγκληματικότητα στα ΑΕΙ είναι μηδαμινή, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, και αποτελούν μύθο τα περί εγκληματικότητας στα πανεπιστήμια,

- Η προκήρυξη από τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. του διαγωνισμού για τις προσλήψεις, δεν έχει νομοθετική εξουσιοδότηση και δεν προσδιορίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού που θα προσληφθεί

- Δεν εκδόθηκε το απαιτούμενο Προεδρικό Διάταγμα για τις αρμοδιότητες του προσωπικού που θα προσληφθεί πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού και δεν εκδόθηκε για να μην δεχθεί την νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ,

- Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, αλλά ούτε στην Αμερική, δεν υπάρχει αστυνομία που να λογοδοτεί στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και όχι στους πρυτάνεις, εκτός από την Τουρκία.



Οι συνήγοροι της Πολιτείας, υποστήριξαν ότι τα μέλη της ΟΠΠΙ θα συνεργάζονται με τις πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ και θα έχουν άμεση παρέμβαση σε γεγονότα τα οποία θα διαδραματιστούν εντός των χώρων των ΑΕΙ. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των ανδρών της ΟΠΠΙ και δεν έπρεπε η έκδοσή του να προηγηθεί της προκήρυξης του διαγωνισμού.



«Ναι, μιλάμε για βία στα Πανεπιστήμια» υποστήριξε η πλευρά της Πολιτείας, καθώς υπάρχουν ομηρίες πανεπιστημιακών καθηγητών και ξυλοδαρμοί, κτίζονται πόρτες των γραφείων των καθηγητών. Κατά συνέπεια υπάρχει υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει την ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία των Πανεπιστημίων, να προστατεύει την περιουσία των ΑΕΙ και τους ίδιους τους καθηγητές.



Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

