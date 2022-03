Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - ΣΕΒ: πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή την παραγωγή

Τι ειπώθηκε ανάμεσα στους αρμόδιους υπουργούς και τον Άκη Σκέρτσο από την μια και τους ανθρώπους της αγοράς από την άλλη για την ραγδα’ια αύξηση των τιμών

Σύσκεψη με τους θεσμικούς φορείς της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση της κρίσης ενέργειας τόσο σε άμεσο όσο και σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 11 Μαρτίου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων υπό τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Σκρέκα (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Επικρατείας – αρμόδιου για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, κ. Άκη Σκέρτσου.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, κυρία Θωμαϊς Ευτυχίδου και

από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος , ο Γενικός Διευθυντής, κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος , και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, κ. Γιώργος Ξηρογιάννης ,

ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. , ο Γενικός Διευθυντής, κ. , και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, κ. , από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) , ο Πρόεδρος επί Τιμή, κ. Γιώργος Μυλωνάς και ο Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Γιάννης Σταύρου ,

από την Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη , ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Στασινόπουλος , ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κώστας Θέος και η Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων, κυρία Άννυ Ποδηματά ,

από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς (ΣΒΑΠ) , ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Μαθιός κ αι ο Αντιπρόεδρος, κ. Σταύρος Θεοδωρόπουλος ,

από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) , η Πρόεδρος, κυρία Ελένη Κολιοπούλου και ο Αντιπρόεδρος, κ. Ευριπίδης Δοντάς,

από τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) , ο Πρόεδρος, κ. Αχιλλέας Νταβέλης,

από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) , ο Πρόεδρος, κ. Πάνος Λώλος & το μέλος του Δ.Σ., κ. Βασίλης Έξαρχος ,

και από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΔΕ) , ο Αντιπρόεδρος, κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος .

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε «Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με την παρουσία του Υπουργού Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κ. Σκρέκα, και του Υπουργού Επικρατείας - αρμόδιου για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, κ. Σκέρτσου, συναντηθήκαμε σήμερα με τους θεσμικούς εκπροσώπους της βιομηχανίας της χώρας για να συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο σε πρώτο χρόνο όσο και σε μέσο-μακροπρόθεσμο διάστημα τη μεγάλη κρίση της ενέργειας που πλήττει τον πλανήτη και την Ευρώπη. Ήταν μία πρώτη συνάντηση κατά την οποία καταλήξαμε, πιστεύω, σε κοινά συμπεράσματα. Εγκαινιάζουμε μία όσο γίνεται πιο στενή συνεργασία για να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην κατεύθυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος επισήμανε «Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την πρωτοβουλία να συναντηθούμε σήμερα. Το θέμα είναι εξαιρετικά οξύ, και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Νομίζω ότι πρέπει να συστρατευθούμε όλοι, Κυβέρνηση και επιχειρήσεις, μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια, για να μπορέσουμε και να κρατήσουμε ζωντανό τον παραγωγικό ιστό της χώρας στην κρίσιμη και ακραία φάση που περνάμε αυτή τη στιγμή αλλά και για να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε καλύτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας που πρέπει να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια».

