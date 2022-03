Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία απειλεί την ΕΕ με αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μόσχα είναι και έτοιμη για σκληρή αντιπαράθεση στον τομέα της ενέργειας, αν αυτό είναι απαραίτητο, διαμηνύει Ρώσος αξιωματούχος.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες τιμές για την ενέργεια μετά τις κυρώσεις που επέβαλε σε βάρος της Μόσχας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ.

Ο Νικολάι Κόμπρινετς δήλωσε πως η Ρωσία είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας, αλλά είναι και έτοιμη για σκληρή αντιπαράθεση στον τομέα, αν αυτό είναι απαραίτητο. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι θα μπορούσε να σημάνει αυτή η αντιπαράθεση.

Ο ίδιος δήλωσε πως η κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας θα οδηγήσει την ΕΕ να πληρώνει τουλάχιστον τα τριπλάσια για πετρέλαιο, αέριο και ηλεκτρικό.

«Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επωφεληθεί απ' αυτό - έχουμε πιο ανθεκτικές στο χρόνο προμήθειες και πιο γερά νεύρα», δήλωσε ο Κόμπρινετς μιλώντας στο Ιντερφάξ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μελνιτσένκο: Το γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη κατασχέθηκε στην Ιταλία

Κακοκαιρία “Φίλιππος” - Εύβοια: τα χιόνια έφτασαν στη θάλασσα (εικόνες)

Βρετανία - Τσέλσι: Ο όρος στον Αμπράμοβιτς για την πώληση της ομάδας