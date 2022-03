Οικονομία

Ουκρανία - Κρεμλίνο: Στο χείλος της χρεοκοπίας η ρωσική οικονομία

Tο Κρεμλίνο παραδέχθηκε πως η οικονομία της Ρωσίας υφίσταται ένα ισχυρό και πρωτοφανές σοκ.





Εμφανώς σοκαρισμένο από τη συσπείρωση των δυτικών οικονομιών εναντίον της Ρωσίας και τον καταιγισμό κυρώσεων, το Κρεμλίνο παραδέχθηκε χθες διά στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Ντμίτρι Πεσκόφ, πως η οικονομία της Ρωσίας υφίσταται ένα ισχυρό και πρωτοφανές σοκ. Ο κ. Πεσκόφ μίλησε για έναν οικονομικό πόλεμο «όμοιο του οποίου δεν έχει γνωρίσει ποτέ άλλοτε η χώρα» και δεν έκρυψε την ανησυχία του, όταν παραδέχθηκε πως «είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε οτιδήποτε».

Προσπάθησε, όμως, να καθησυχάσει τη ρωσική κοινή γνώμη, υποσχόμενος πως η κυβέρνηση «θα ελαχιστοποιήσει» τις επώδυνες επιπτώσεις λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, κάποια εκ των οποίων έχουν ήδη ληφθεί. Την ίδια στιγμή πλήθαιναν, πάντως, οι προβλέψεις για επικείμενη πτώχευση της χώρας, με τελευταία εκείνη της Κάρμεν Ράινχαρτ, επικεφαλής των οικονομολόγων της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Μιλώντας στο Reuters, η γνωστή οικονομολόγος τόνισε πως τόσο η Ρωσία όσο και η σύμμαχός της Λευκορωσία οδεύουν προς τη χρεοκοπία, μολονότι δεν έχουν χαρακτηριστεί ακόμη από τους οίκους αξιολόγησης ως χώρες υπό χρεοκοπία. Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν, ωστόσο, προβεί σε αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής δυνατότητας της Ρωσίας, με τελευταίο τον οίκο Fitch που την Τρίτη υποβάθμισε σε λίγες ημέρες περαιτέρω τα ρωσικά ομόλογα κατά έξι βαθμίδες, στη βαθμίδα C, δηλαδή βαθύτερα στο επίπεδο των ομολόγων «σκουπιδιών».

Προέβλεψε μάλιστα πως επίκειται χρεοκοπία της Ρωσίας, καθώς οι κυρώσεις και οι περιορισμοί στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της κάμπτουν τη θέλησή της να εξυπηρετήσει το εξωτερικό χρέος της. Προειδοποίησε, όμως, παράλληλα ότι αντίστοιχο κίνδυνο διατρέχουν και οι χώρες-μέλη της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, Λευκορωσία, Αρμενία, Γεωργία και Ουζμπεκιστάν, λόγω των στενών οικονομικών δεσμών τους με τη Ρωσία.

Αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις των ομολόγων της από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και κυρώσεις οδήγησαν το Κρεμλίνο να μιλήσει για οικονομικό σοκ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο εν λόγω οίκος είχε υπογραμμίσει ότι οι κυρώσεις εμποδίζουν την πρόσβαση της Τράπεζας της Ρωσίας σε σημαντικό μέρος των συναλλαγματικών της διαθεσίμων και αποτρέπουν περαιτέρω παρεμβάσεις της στην αγορά συναλλάγματος. Υπολογίζεται ότι στο πλαίσιο των κυρώσεων θα «παγώσουν» τουλάχιστον 300 δισ. δολάρια από το σύνολο των 635 δισ. δολαρίων, στα οποία ανέρχονται συνολικά τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Ρωσίας. Είχαν επίσης προηγηθεί ανάλογες υποβαθμίσεις του ρωσικού χρέους από τους άλλους δύο μεγάλους οίκους αξιολόγησης, S&P και Moody’s, όπως και οι προειδοποιήσεις τους για πτώχευση της Ρωσίας και των τραπεζών της που θα βυθίσει τον ρωσικό λαό σε ένδεια.

Στις αρχές της εβδομάδας, άλλωστε, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley ανακοίνωσε ότι θεωρεί εξαιρετικά πιθανή την πτώχευση της Ρωσίας και την τοποθέτησε χρονικά στα μέσα Απριλίου. Εξήγησε πως μειώνονται οι πιθανότητες να προχωρήσει η Ρωσία στις πληρωμές του εξωτερικού χρέους της, αφού απαξιώνονται τα ομόλογά της, η ύφεση πλησιάζει και συσσωρεύονται πολλών ειδών περιορισμοί στις δυνατότητες πληρωμής μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Ο Σάιμον Γουίβερ, μάλιστα, στέλεχος της Morgan Stanley, εξέφρασε την ίσως ακραία εκτίμηση πως σε περίπτωση χρεοκοπίας της Ρωσίας, η κατάσταση θα θυμίζει τη χαοτική πτώχευση της Βενεζουέλας.

πηγή: Bloomberg, Reuters, Financial Times

