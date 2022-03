Αθλητικά

F1 - Φέτελ: αφαίρεσε τη σημαία του ψευδοκράτους μετά τον σάλο

Έντονες οι αντιδράσεις μετά την γκάφα του Σεμπάστιαν Φέτελ και των συνεργατών του.

Πηγή εικόνας: Twitter / Sebastian Vettel #5

Μπορεί να προπάθησε να στείλει ένα μήνυμα για την ειρήνη, όμως, μάλλον σάλο κατάφερε να προκαλέσει η κίνηση του Σεμπάστιαν Φέτελ.

Πιο συγκεκριμένα, στις δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν, το οποίο είναι αφιερωμένο στην παγκόσμια ειρήνη, φορούσε στο κράνος του όλες τις σημαίες των χωρών του κόσμου και ανάμεσα σε αυτές και εκείνη του ψευδοκράτους.

Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο και έφερε πολλές αντιδράσεις... Ύστερα από αυτές τις κινήσεις, άμεση ήταν η ανταπόκριση τόσο από την Aston Martin F1 όσο και από τον Φέτελ, καθώς εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε ότι η επίμαχη σημαία θα αφαιρεθεί από το κράνος του Γερμανού οδηγού.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Προς: Σεμπαστιάν Φέτελ, Παγκόσμιο Πρωταθλητή Formula 1

Κοινοποίηση: FIA Sports Department

Αγαπητέ Σεμπάστιαν,

Με μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε ότι αποφάσισες σε μια κίνηση συμβολισμού να εμφανίζονται στο κράνος σου όλες οι σημαίες των κρατών οι οποίες είναι ενάντιες στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τη χαρά όμως αυτή διαδέχθηκε η πικρία μας, αφού ανάμεσα στα κράτη που παρουσιάζονται, εμφανίζεται η σημαία της κατεχόμενης από την Τουρκία, Βόρειας Κύπρου.

Ενός ψευδοκράτους που κατέχει η Τουρκία από το 1974 μετά από εισβολή και δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα κράτος ή Παγκόσμιο Οργανισμό πλην της Τουρκίας. Μια ιστορία κατοχής περιοχών ενός ανεξάρτητου κράτους εδώ και 50 χρόνια. Ακριβώς όπως συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία.

Όπως αντιλαμβάνεσαι λόγω της αναγνωρισιμότητάς σου παγκοσμίως, όλη αυτή η κατάσταση, αποκτά ένα μεγάλο ειδικό βάρος.

Σε παρακαλούμε θερμά και περιμένουμε να κάνεις αυτό που πρέπει, δηλαδή να αφαιρέσεις τη σημαία του ψευδοκράτους από το κράνος σου. Με αυτό τον τρόπο δεν θα θίξεις Κυπρίους και Έλληνες ζωντανούς και νεκρούς, παράλληλα με τη δίκαιη υποστήριξή σου σε αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία.

Σε ευχαριστούμε για την προσοχή σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μιχελακάκης

Πρόεδρος ΟΜΑΕ».