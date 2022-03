Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Πετρίδης

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του σπουδαίου και συνάμα σεμνού εργάτη της Τέχνης.

Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός χώρος, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο σκηνοθέτης Γιώργος Πετρίδης.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

«Έφυγε στις 5-3 ο σπουδαίος σκηνοθέτης και φίλος μας Γιώργος Πετρίδης… Ένας από τους πρώτους που μου εμπιστεύτηκαν ρόλους στην τηλεόραση και στη μεταγλώττιση. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Του οφείλουμε πολλοί πολλά!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook.

Το βιογραφικό του Γιώργου Πετρίδη

Ο Γιώργος Πετρίδης γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σπούδασε Κινηματογράφο στην Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου (1952-1955) με δασκάλους τους Γρηγόρη Γρηγορίου, Ιάκωβο Καμπανέλλη, Μίνω Βολανάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Κάρολο Κουν, Βασίλη Διαμαντόπουλο, Μάριο Πλωρίτη, Γιάννη Τσαρούχη, Ίωνα Νταϊφά, κ.ά.

Από το 1954, εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτης σε περισσότερες από 50 ταινίες με τους σκηνοθέτες Ίωνα Νταϊφά, Γρηγόρη Γρηγορίου, Ντίμη Δαδήρα, Δημήτρη Ιωαννόπουλο, Γιάννη Δαλιαννίδη, Αλέκο Σακελλάριο κ.ά.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ:

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΜΕΘΥΣΤΑΚΑ (1961): Επίσης σεναριογράφος της ταινίας (Κώστας Κακαβάς, Ντίνα Τριάντη, Λαυρέντης Διανέλλος)

ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ (1961) (Κώστας Καζάκος, Κώστας Ρηγόπουλος, Αντρέας Ντούζος, Λαυρέντης Διανέλλος)

Η ΑΘΗΝΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ (1962) * Έκανε τη σκηνοθεσία και υπέγραψε συμβόλαιο όμως με δική του επιθυμία, δεν αναφέρθηκε στους τίτλους (Δημήτρης Χορν, Δημήτρης Μυράτ, Βούλα Ζουμπουλάκη, Κώστας Χατζηχρήστος, Γιάννης Γκιωνάκης, Νίκος Ρίζος, Κώστας Βουτσάς & μια συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη)

AN EXEIΣ ΤΥΧΗ (1964) (Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λίλιαν Μηνιάτη, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Νίκος Ρίζος, Σαπφώ Νοταρά, Σούλη Σαμπάχ)

ΧΩΡΙΣΑΜΕ ΕΝΑ ΔΕΙΛΙΝΟ (1966) (Καίτη Παπανίκα, Χρήστος Τσαγανέας, Δέσπω Διαμαντίδου, Λαυρέντης Διανέλλος)

ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΦΤΩΧΟΣ (1967) (Ορέστης Μακρής, Mάνος Κατράκης, Θανάσης Μυλωνάς)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ (1969) (Γιώργος Καμπανέλης, Ζέτα Αποστόλου, Δήμος Σταρένιoς)

(Γιώργος Καμπανέλης, Ζέτα Αποστόλου, Δήμος Σταρένιoς) Ο ΝΤΑΒΕΛΗΣ (1969) (Άλκης Γιαννακάς, Άννυ Πασπάτη, Ανέστης Βλάχος)

(Άλκης Γιαννακάς, Άννυ Πασπάτη, Ανέστης Βλάχος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣ (1970) (Νίκος Σταυρίδης, Μίμης Φωτόπουλος, Κατερίνα Γιουλάκη, Σόφη Ζανίνου) *Τεχνική επιμέλεια σκηνοθεσίας:

(Νίκος Σταυρίδης, Μίμης Φωτόπουλος, Κατερίνα Γιουλάκη, Σόφη Ζανίνου) *Τεχνική επιμέλεια σκηνοθεσίας: ΤΟ ΤΕΜΠΕΛΟΣΚΥΛΟ (1963) Έκανε την τεχνική επιμέλεια σκηνοθεσίας ενώ σκηνοθέτης ήταν ο Στέφανος Φωτιάδης (Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μαίρη Χρονοπούλου, Βασίλης Αυλωνίτης)

ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ (1968) Έκανε την τεχνική επιμέλεια σκηνοθεσίας ενώ σκηνοθέτης ήταν ο Βύρων Πάλλης. (Βύρων Πάλλης, Αφροδίτη Γρηγοριάδου, Μαριάννα Κουράκου) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ: Ο ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (13/11/1974 – 9/12/1981) [Μεταπολίτευση 1974 εως 1982] (Βάσος Αδριανός, Ρένα Βουτσινά, Κούλα Αγαγιώτου, Ελένη Θεοφίλου, Θάλεια Παπάζογλου, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Νικήτας Πλατής, Σπύρος Μπιμπίλας, Κάρμεν Ρουγγέρη, Πάρις Κατσίβελος, Χρήστος Ζορμπάς, Μαρία Φωκά, Θόδωρος Έξαρχος, Μαρία Νίκα, Αρτέμης Μάτσας, Λίλη Παπαγιάννη, Άννυ Πασπάτη, Κώστας Δίγκας κ.ά)

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΗΣ (1982) Η σειρά εγκρίθηκε, ολοκληρώθηκε, πληρώθηκε, αλλά δεν προβλήθηκε (Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Άννα Γεραλή, Ντίνα Κώνστα, Πηνελόπη Πιτσούλη, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Γιώργος Κυρίτσης, Τάκης Χρυσούλης, Χρηστός Τσάγκας)

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ (1987) (Ελένη Σάνιου, Χρήστος Πάρλας, Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Βασίλης Τσάγκλος, Αργύρης Παυλίδης, Κική Διόγου)

ΜΙΑ ΜΕΣΑ ΜΙΑ ΕΞΩ (1988) (Πάνος Σκουρολιάκος, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Βασίλης Μπουγιουκλάκης, Κοραλία Καράντη, Κοσμάς Ζαχάρωφ , Γιάννης Μποσταντζόγλου , Τάσος Παλαντζίδης , Τζόλυ Γαρμπή, Τατιάνα Λύγαρη, Βάνα Ζάκκα, Ελένη Γερασιμίδου, Γιάννης Σταματάκης , Κώστας Στεφανάκης, Φώτης Πετρίδης κ.ά )

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. (1988) (Βασίλης Διαμαντόπουλος, Τάνια Σαββοπούλου, Τάνια Τρύπη, Νίκος Παπαδόπουλος, Μαρία Ζαφειράκη, Ελένη Γερασιμίδου, Σοφία Φιλιππίδου, Φώτης Πετρίδης, Βασίλης Τσάγκλος, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Μαρία Ζαφειράκη, Νικολέττα Νεφέλη, Νίκος Βανδώρος, Τέτα Κωσταντά, Γιάννης Ματαράγκας, Δημήτρης Μαύρος, Τάκης Βλαστός κ.ά) )

ΠΟΙΟΣ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΑΠΟΨΕ (1989) (Ελένη Ράντου, Όλγα Πολίτου, Παύλος Χαϊκάλης, Γιάννης Βούρος, Φαίδων Γεωργίτσης, Μαρία Αλκαίου)

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ Ο ΝΤΕΛΜΠΕΝΤΕΡΗΣ (1991) (Λευτέρης Ελευθεριάδης, Ελένη Ερήμου, Τάσος Ράμσης, Ντίνα Ανδριοπούλου, Ελένη Κρίτα, Γιώργος Μούτσιος, Βασίλης Τσάγκλος, Φώτης Πετρίδης, Λάζος Τερζάς, Τζόλυ Γαρμπή, Δέσποινα Νικολαίδου, Γιώργος Κοζής, Γιώργος Σαπανίδης, Κώστα Κιννής, Τζένη Στεφανάκου, Νίκη Τσιγκάλου, Στέλλα Παπαδημητρίου, Χρήστος Σάββας, Χρήστος Φωτίδης, Αγράμπελη Κιννή κ.ά ) Επεισόδια από Τηλεοπτικές Σειρές: Ο ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ (1973) γύρισε 11 από τα επεισόδια (Ανδρέας Συρογιάννης, Στέλλα Φαρμάκη, Καίτη Ασπρέα, Άννα Παπακωνσταντίνου)

ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ (1977) γύρισε 9 από τα επεισόδια (Τάκης Εμμανουήλ, Νίκος Λυκομήτρος, Χρήστος Νομικός, Βίκυ Βανίτα, Χρήστος Πάρλας, Μπέττυ Αρβανίτη, Μάκης Ρευματάς, Τρύφων Καρατζάς)

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (1981)

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΗ ΚΩΜΩΔΙΑ (1984): «ΤΟ ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ» (Χριστίνα Αυλιανού, Γιώργος Κωνσταντής)

«Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ» (Πάνος Τουλιάτος, Παύλος Χαϊκάλης, Χρύσα Σπηλιώτη,Τώνης Γιακωβάκης)

ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ: «Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ» (1986) (Γιάννης Τότσικας, Κατερίνα Βακαλοπούλου, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Γιώργος Σαπανίδης, Σπύρος Μπιμπίλας)

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΕΣ:

«ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» (1986) (Βασίλης Τσάγκλος, Βάσω Κοτσίρη)

«ΦΟΝΙΚΟ ΣΤΟ ΞΟΧΩΡΙ» (1987) (Χρήστος Πολίτης, Ελένη Μουρίκη)

«Η ΠΑΓΙΔΑ» (1988) (Νικήτας Τσακίρογλου, Σοφοκλής Πέππας, Νίκος Χύτας)

«Ο ΞΕΝΟΣ» (1988) (Γιάννης Αργύρης, Μαλένα Ανουσάκη, Ντίνος Λύρας)

ΕΙΚΟΝΕΣ: «Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» (Τζένη Στεφανάκου) Για το «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ»:

«H ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» (1985) της Γεωργίας Ανεζίνη Λεράκη (Κατερίνα Γιουλάκη, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Πάρις Κατσίβελος, Έφη Πίκουλα)

«ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 13» (1985) του Γιώργου Ρούσσου (Κώστας Ρηγόπουλος, Θάλεια Παπάζογλου, Σάσα Καστούρα, Νίκος Τσούκας)

«ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ» (1997) του Στρατή Καρρά Έκανε την τηλεοπτική σκηνοθεσία ενώ σκηνοθέτης ήταν ο Νίκος Διαμαντής. (Νίκος Μπουσδούκος, Πάνος Σκουρολιάκος, Εύα Κοταμανίδου, Ντίνος Καρύδης)



ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΠΑΣΧΟΝΤΑ (1982) (Μαίη Σεβαστοπούλου, Γιώργος Χριστόπουλος, Γιάννης Ροζάκης, Σταμάτης Κραουνάκης)

ΤΟ ΓΥΑΛΙ (1983)

TZOΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ (1985)

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΑΤΡΟΥ: «Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ» (1989)

«ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ» (1989)

ΠΑΛΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ (Σειρά): ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΠΛΑΚΑ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ

Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΡΤ1): «ΟΙ ΜΥΛΩΝΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΡΩΠΗΣ» (1983)

«ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΚΑΣ» (1984)

«Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ» (1985)

«ΦΕΝΤΕΡΑΣΙΟΝ» (1986) κ.ά. Για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ:

«ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ» (1982-1989) Περισσότερα από 100 ντοκιμαντέρ

ΜΕ ΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ (1991) Εκπαιδευτική σειρά

ΚΙΛΕΛΕΡ (1994)

ΤΑΙΝΙΕΣ VIDEO:

ΟΙ ΜΠΟΕΜΙΣΣΕΣ (1983) (παίζουν το ομώνυμο συγκρότημα και ο Παύλος Χαϊκάλης)

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΙΤΣΑΣ (1984) (Μάρθα Καραγιάννη, Παύλος Χαϊκάλης, Αργύρης Παυλίδης)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ (1984) (Τάσος Προύσαλης, Αθηνόδωρος Προύσαλης)

ΨΩΝΙΟ ΤΑΠΙ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ (1986) (Παύλος Χαϊκάλης, Λυδία Λένωση)

ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΝΕΤΑΙ (1987) (Άννα Ματζουράνη, Βασίλης Κολοβός, Τάκης Σπυριδάκης)

Ο ΝΟΝΟΣ (1987) (Νίκος Τσούκας, Νίκος Κάπιος, Σάσα Καστούρα)

ΝΑΝΑ Η ΦΕΥΓΑΤΗ (1988) (Ρίκα Βαγιάνη, Σπύρος Καλογήρου, Ευαγγελία Σαμιωτάκη) ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ (Σκηνοθετική επιμέλεια):

MANIΞ, ΔΟΚΤΩΡ ΓΟΥΕΛΜΠΙ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΤΖΟΥΛΙΑ, ΠΕΥΤΟΝ ΠΛΕΗΣ, ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ, ΠΙΤΕΡ ΠΑΝ, ΜΠΑΤΜΑΝ, ΚΟΝΑΝ Ο ΒΑΡΒΑΡΟΣ, 1000 ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ, ΚΑΡΟΥΖΕΛ, ΠΑΟΥΕΡ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ, ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΚΙΜΠΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ κ.ά.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Ο ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΣ (1970)

ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (1971)

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΠΟΛΑΡΟΣ (1971)

ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ (1976) ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ:

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ (1956)

ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ (1956)

Η ΜΟΥΣΙΤΣΑ (1959)

Ο ΘΥΜΙΟΣ ΤΑ ΚΑΝΕ ΘΑΛΑΣΣΑ (1959)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΔΙΧΩΣ ΣΤΟΛΗ (1960)

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ (1960)

ΤΟ ΚΟΡΟΙΔΑΚΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ (1960)

2.000 ΝΑΥΤΕΣ ΚΙ ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ (1960)

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ (1961)

Ο ΑΤΣΙΔΑΣ (1961)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ (1961)

ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΚΡΥΟ (1962)

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ (1964)

ΕΝΑΣ ΤΡΕΛΛΟΣ ΤΡΕΛΛΟΣ ΒΕΓΓΟΣ (1965)

ΚΑΛΛΙΟ 5 ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (1965)

ΜΕ ΤΗ ΛΑΜΨΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ (1966)

Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ (1969)

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ (1969)

Ο ΚΑΚΟΣ Ο ΨΥΧΡΟΣ ΚΙ Ο ΑΝΑΠΟΔΟΣ (1969)

ΜΙΑ ΤΡΕΛΛΗ ΤΡΕΛΛΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ (1970)

Η ΘΕΙΑ ΜΟΥ Η ΧΙΠΙΣΣΑ (1970)

Οργάνωσε και δίδαξε στο σεμινάριο «Δημιουργία Ταινίας» σε 6 κύκλους σπουδών στη Σχολή της Μαίρης Ραζή «Η ΠΡΟΒΑ» σε συνεργασία με τη Μαριλίζ Ριτσάρδη (2001 - 2002) ενώ από το 1997 δίδασκε στις Σχολές του ΑΝΤ1 Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου και Κινηματογραφική Τεχνολογία. Από το 1992 είναι παντρεμένος με τη Μαριλίζ Ριτσάρδη. Έχει έναν γιο, τον Φώτη Πετρίδη, από τον πρώτο του γάμο.

