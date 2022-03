Κόσμος

Ουκρανία: Δηλώσεις Ζελένσκι για συνάντηση με Πούτιν στην Ιερουσαλήμ

Τι ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ουκρανός Πρόεδρος για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, ανάμεσα στις ομάδες της χώρας του και της Ουκρανίας.

Περίπου 1.300 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας κατά τη διάρκειας μιας συνέντευξης τύπου, ο Ζελένσκι είπε ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και της Ρωσίας άρχισαν να συζητούν συγκεκριμένα θέματα παρά να ανταλλάσσουν τελεσίγραφα.

Είπε, επίσης, ότι η Δύση θα έπρεπε να εμπλακεί περισσότερο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, όμως χαιρέτισε τις προσπάθειες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ να μεσολαβήσει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ανέφερε πως πρότεινε στον Μπένετ τη διεξαγωγή συνομιλιών στην Ιερουσαλήμ.

Κατάπαυση πυρός συζήτησαν Σολτς – Μακρόν με τον Πούτιν

Ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσαν υπέρ της άμεσης εφαρμογής μιας κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης, διάρκειας 75 λεπτών, με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα, έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης.

«Η συνομιλία εντάσσεται στις συνεχιζόμενες διεθνείς προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία», δήλωσε σε μια ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας πως οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ο Σολτς είχε νωρίτερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την κατάσταση, συμπλήρωσε ο Γερμανός αξιωματούχος.

