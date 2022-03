Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: Βομβάρδισαν τζαμί που φιλοξενούσε αμάχους

Πάνω από 80 ενήλικες και παιδιά φιλοξενούνταν στο τζαμί, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.



Ένα τζαμί που φιλοξενούσε αμάχους, μεταξύ των οποίων Τούρκοι, βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη, όπου χιλιάδες άνθρωποι πολιορκούνται εδώ και ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το τζαμί του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και της συζύγου του Ροξελάνα στη Μαριούπολη βομβαρδίστηκε από τους ρώσους εισβολείς», ανέφερε το υπουργείο με μήνυμα στο Twitter.

«Περισσότεροι από 80 ενήλικοι και παιδιά φιλοξενούνται εκεί, μεταξύ των οποίων τούρκοι πολίτες», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει πότε έγινε ο βομβαρδισμός.

