Κόσμος

Μασσαλία: Νεκρός άνδρας που επιτέθηκε σε αστυνομικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα στοιχεία για την αιματηρή επίθεση στη Μασσαλία. Τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σήμερα στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, από έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι και ο δράστης, εναντίον του οποίου αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, υπέκυψε στα τραύματά του, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο μια αστυνομική πηγή και τη δημοτική αρχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 09.00 τοπική ώρα, όταν αυτός ο άνδρας επιτέθηκε εναντίον τριών δημοτικών αστυνομικών, είπε στο AFP ο αντιδήμαρχος ασφαλείας και δημοτικής αστυνομίας της πόλης Γιανίκ Οανεσιάν.

Οι συνάδελφοι του αστυνομικού που τραυματίστηκε «απάντησαν αρχικά με τη χρήση μη θανατηφόρων όπλων, κατόπιν ένας εξ αυτών» πυροβόλησε, τραυματίζοντας θανάσιμα τον δράστη, εξήγησε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, που βρισκόταν στη Μασσαλία σήμερα το πρωί για τα εγκαίνια της νέας αστυνομικής διεύθυνσης, «ο δράστης είναι Γάλλος»: «Προς το παρόν, εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές και είχε καθαρό ποινικό μητρώο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδραβίδα: Συγκλονίζει ο 12χρονος που βρήκε δολοφονημένους μάνα, πατριό και αδέλφια

Κακοκαιρία “Φίλιππος” - Εύβοια: τα χιόνια έφτασαν στη θάλασσα (εικόνες)

ΕΦΚΑ: Σύνταξη για Βορειοηπειρώτες και Ποντίους