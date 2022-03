Κοινωνία

Αττική - Σχολεία: ποια θα είναι κλειστά την Δευτέρα

Σε ποιες περιοχές θα ξεκινήσουν με καθυστέρηση τα δια ζώσης μαθήματα.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τους Δημάρχους της Αττικής, κανονικά θα λειτουργήσουν από αύριο Δευτέρα 14/3/2022, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική.

Εξαιρούνται τα σχολεία των Δημοτικών Ενοτήτων Βιλίων και Ερυθρών, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά, καθώς οι ισχυρές χιονοπτώσεις έχουν δημιουργήσει προβλήματα προσβασιμότητας.

Στον Δήμο Ωρωπού τα σχολεία στο Καπανδρίτι, στο Πολυδένδρι, στις Αφίδνες, στη Μαλακάσα, στον Αυλώνα και στον Κάλαμο (εκτός από αυτά της περιοχής των Αγίων Αποστόλων) θα λειτουργήσουν από τις 10:00 το πρωί λόγω παγετού.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: « Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αύριο όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, προκειμένου τα παιδιά μας να επανέλθουν απρόσκοπτα στα μαθήματά τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός δημιουργούν προβλήματα προσβασιμότητας».

