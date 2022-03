Οικονομία

Σαουδική Αραβία - Φραγκογιάννης: Δέσμευση για την προώθηση των οικονομικών σχέσεων

Ο Κώστας Φραγκογιάννης μίλησε στο Ελληνο-Σαουδαραβικό Επενδυτικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Ριάντ.



Τη δέσμευση της χώρας μας για την προώθηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας, εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης από το βήμα του Ελληνο-Σαουδαραβικού Επενδυτικού Φόρουμ που διεξάγεται στο Ριάντ. Εξίσου, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την κοινή δέσμευση για σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή και σημείωσε πως «είναι αυτονόητο ότι και οι δύο χώρες είναι πάντα δεσμευμένες στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και ότι και οι δύο χώρες καταδικάζουν συνεχώς κάθε τρομοκρατική ενέργεια».

Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο Κώστας Φραγκογιάννης διαπίστωσε πως αυτές έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, αναφέρθηκε στις επισκέψεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών και κατέγραψε πως ήδη έχει παραχθεί σημαντικό έργο. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Enterprise Greece και του Προγράμματος Προώθησης Εθνικών Εταιρειών της Σαουδικής Αραβίας (Saudi National Companies Promotion Program) που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα και τη σύσταση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε πως «αυτό που ετοιμάζουμε τώρα είναι η ολοκλήρωση της διμερούς συμφωνίας για την προώθηση των επενδύσεων».

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία τον περασμένο Οκτώβριο. «Ήταν μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που δεν περιορίζονται στην πολιτική. Ήμουν επίσης σε εκείνο το ταξίδι και θυμάμαι ξεκάθαρα τη ζεστασιά και τη θετική ενέργεια που εξέπεμψε ο διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, και πόσο συγκινητικό ήταν όταν ευχαρίστησε την Ελλάδα για τους πυραύλους Patriot» ανέφερε.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Καλίντ μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Φαλίχ (Khalid bin Abdulaziz Al-Falih), υπενθύμισε πως κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης οι δύο πλευρές είχαν εντοπίσει τους τομείς «που απαιτούν την προσοχή μας και όπου χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κώστας Φραγκογιάννης σκιαγράφησε τα πεδία διμερούς συνεργασίας, αναφερόμενος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα logistics, στις θαλάσσιες μεταφορές, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στον κατασκευαστικό και αγροτικό τομέα και στη ναυτιλία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο υφυπουργός Εξωτερικών έκανε ξεχωριστή αναφορά στην ελληνική επιχειρηματική αποστολή. «Μαζί μας έχουν επίσης δεκάδες Έλληνες επιχειρηματίες, αρκετά επιτυχημένους επιχειρηματίες, που αναζητούν περαιτέρω ευκαιρίες και ανάπτυξη της συνεργασίας. Τις επόμενες δύο μέρες θα έχουν συναντήσεις με Σαουδάραβες συναδέλφους με κοινό όραμα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη χθεσινή επίσκεψη της ελληνικής κυβερνητικής και επιχειρηματικής αποστολής στην Αλ Ούλα, είπε πως ήταν συναρπαστική και εξαιρετικά καλά οργανωμένη και εξέφρασε τη βεβαιότητα, απευθυνόμενος στον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, ότι «οι φιλοδοξίες σας να μετατρέψετε αυτούς τους θησαυρούς σε παγκόσμιο τουριστικό προορισμό στο πλαίσιο του "Οράματος 2030" θα πραγματοποιηθούν σύντομα».

Τέλος, σχολιάζοντας την «πολύ ανησυχητική κατάσταση στην Ουκρανία τις τελευταίες δύο εβδομάδες», ο Κώστας Φραγκογιάννης επισήμανε πως τους καιρούς αναταραχής γίνεται ακόμη πιο σημαντικό να διατηρήσουμε τις οικονομίες μας «ζωντανές».

