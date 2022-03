Σαουδική Αραβία: Μεγάλες ευκαιρίες στην Ελλάδα “βλέπει” ο Υπουργός Επενδύσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Khalid bin Abdulaziz Al-Falih στο πλαίσιο του Ελληνο-Σαουδαραβικού Φόρουμ, για το οποίο βρίσκονται στο Ριάντ κυβερνητικά στελέχη και πολλοί επιχειρηματίες.

(πηγή εικόνας: oknews.gr)

Πιάνοντας το νήμα από την τελευταία επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από πέντε μήνες στη Σαουδική Αραβία και τις συναντήσεις του με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohamed Bin Salman και Σαουδάραβες επιχειρηματίες, ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο Ριάντ το Ελληνο-Σαουδαραβικό Επενδυτικό Φόρουμ.

Ανοίγοντας τις εργασίες του Φόρουμ, ο υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Καλίντ μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Φαλίχ (Khalid bin Abdulaziz Al-Falih) καλωσόρισε στα ελληνικά, λέγοντας «καλημέρα», τον Έλληνα υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη, τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη και την υφυπουργό Τουρισμού Σοφία, καθώς και τα μέλη της ελληνικής κυβερνητικής και επιχειρηματικής αποστολής. Εξίσου, ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στο Φόρουμ τα μέλη της σαουδαρβικής επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και άλλων χωρών.

Ξεκινώντας τον χαιρετισμό του, ο υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας αναφέρθηκε στην ιστορική κληρονομιά των δύο χωρών, με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψη της κυβερνητικής και επιχειρηματικής αποστολής στην Αλ Ούλα, καθώς και στους κοινούς ιστορικούς δεσμούς που τις ενώνουν. Σημείωσε ότι η Ελλάδα ήταν από τα πρώτα κράτη που αναγνώρισε το σύγχρονο κράτος της Σαουδικής Αραβίας πως σε λίγα χρόνια οι εορτάσουν τα 100 χρόνια σύγχρονων διπλωματικών σχέσεων.

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, τη χαρακτήρισε εξαιρετική, όπως και την ελληνική φιλοξενία, ενώ χαρακτήρισε ορόσημο την ίδρυση του κοινού επιχειρηματικού συνεδρίου που, όπως είπε, θα βοηθήσει τις δύο χώρες να ενισχύσουν το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις και να προωθήσει τις σχέσεις των δύο χωρών. Επίσης, αναφέρθηκε στη συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές εκτιμώντας ότι θα εμβαθύνει τη διμερή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα.

HE Minister of Investment @Khalid_AlFalih opens the #SaudiGreekForum welcoming HE Adonis Georgiadis, Greek Minister of Development and Investment and Mr. Costas Fragoyiannis, Deputy Minister for Economic Diplomacy and Openness and prominent Greek investors and business leaders pic.twitter.com/cjSqv4Qm1U