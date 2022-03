Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: ξεκινά ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε από το Κρεμλίνο προς διάψευση της Ουκρανικής πλευράς.

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή, αλλά θα συνεχιστούν αύριο, Δευτέρα, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πεσκόφ έκανε τα σχόλια αφότου ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, ο Ολεκσίι Αρεστόβιτς, δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία διεξήγαγαν ενεργά συνομιλίες σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση γύρω από την πολιορκημένη πόλη Μαριούπολη.

Ένας κύκλος διαπραγματεύσεων μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, επιβεβαίωσε σήμερα το βράδυ ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Ένας κύκλος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα για να συνοψίσουμε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα" των συνομιλιών, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Νωρίτερα απόψε, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών τη Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Ολέκσιι Αρεστόβιτς, δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία διεξήγαγαν ενεργά συνομιλίες σήμερα, με την κατάσταση γύρω από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης να ανησυχεί ιδιαίτερα τις ουκρανικές αρχές.

"Οι συνομιλίες με τη Ρωσία συνεχίζονται αυτή τη στιγμή" δήλωσε σε συνέντευξη στην εθνική τηλεόραση.

Ο Αρεστόβιτς δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει αρκετά στρατεύματα στη Μαριούπολη για να αποτρέψει την κατάληψή της περικυκλώνοντας τις ρωσικές δυνάμεις.

Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι ακόμη έκρυθμη, με τις Ουκρανικές δυνάμεις να προβάλουν σθεναρή αντίσταση σύμφωνα με το υπουργείο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπολύουν αντεπιθέσεις κατά των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας και στην ανατολική περιοχή του Χαρκόβου, δήλωσε σήμερα ο Βαντίμ Ντενισένκο, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, σε συνέντευξή του στην εθνική τηλεόραση.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο τα ρωσικά στρατεύματα να αποκλείσουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ο Ντενισένκο απάντησε: "Δεν υπάρχει αποκλεισμός προς το παρόν και δεν προβλέπεται για το εγγύς μέλλον"

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει τη δήλωση για τις αντεπιθέσεις.

