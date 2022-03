Πολιτική

Μισέλ - ΕΕ: ο Πούτιν βλέπει τη δημοκρατία σαν πανδημία

Τι ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε συνέντευξή του για την κατάσταση στην Ουκρανία και τον Ρώσο πρόεδρο. Τι απάντησε σχετικά με το τί θα συμβεί αν ηττηθεί η Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βελγική εφημερίδα «Le Soir» ανέφερε ότι «ο Πούτιν βλέπει τη δημοκρατία σαν πανδημία. Μια πανδημία από την οποία φοβάται τη μόλυνση. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες και τα συμφέροντά μας».

Ερωτηθείς τι θα συμβεί αν η Ουκρανία ηττηθεί και ο Πούτιν εγκαταστήσει εκεί μια «κυβέρνηση ανδρεικέλων», ο κ. Μισέλ σημείωσε ότι «υπάρχει μια ελεύθερη και δημοκρατική Ουκρανία σήμερα, η πρόκληση είναι να πολεμήσουμε πολιτικά -και στρατιωτικά για τους Ουκρανούς- έτσι ώστε να υπάρχει και αύριο. Προσπαθούμε να τους υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, μεταξύ άλλων σπάζοντας τα ταμπού μας: σε δύο εβδομάδες έχουμε βάλει στο τραπέζι ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την παράδοση όπλων, επιπλέον των όσων κάνουν τα κράτη μέλη μεμονωμένα. Σπάσαμε αυτό το ταμπού γιατί το απαιτούσε η κατάσταση. Θέλουμε να δείξουμε δύναμη. Δεύτερο στοιχείο, έχουμε ενεργοποιήσει βαριές οικονομικές κυρώσεις. Κάνουμε το μέγιστο δυνατό και ρεαλιστικό χωρίς να διαπράττουμε μια πράξη που θα επιδείνωνε τη σύγκρουση» και προσέθεσε ότι «η Ρωσία είναι μια πυρηνική δύναμη και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν αυτή η σύγκρουση γίνει του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, θα οδηγηθούμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει ανησυχία για τους πυρηνικούς σταθμούς, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απάντησε ότι «εξακολουθούμε βέβαια να ανησυχούμε. Ωστόσο, με τεχνικές προτάσεις υπό συζήτηση, όχι ακόμη ικανοποιητικές, από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, επικοινωνώντας σθεναρά για το θέμα, δεσμευόμενοι με την Ουκρανία και τη Ρωσία, προσπαθούμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο. Υπάρχουν τέσσερις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία και 15 αντιδραστήρες. Δύο τοποθεσίες ελέγχονται από τους Ρώσους και δύο από τους Ουκρανούς, και οι Ρώσοι πιέζουν για έναν τρίτο. Το ουκρανικό προσωπικό διαχειρίζεται τους αντιδραστήρες. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Προβλήματα παροχής νερού και τροφίμων για το προσωπικό συντήρησης. Για αυτό μιλάμε. Μπορεί κανείς να πει: «Είναι λάθος να μιλάς με τον Πούτιν». Εντάξει. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε λειτουργικοί για να περιορίσουμε τους κινδύνους, αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί όταν εκτοξεύεις βόμβες δίπλα σε μια πυρηνική τοποθεσία, δεν μπορείς ποτέ να αποκλείσεις ότι μια βόμβα προσγειώνεται σε λάθος μέρος».

