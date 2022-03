Τεχνολογία - Επιστήμη

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός στην Σουμάτρα

Νυχτερινή αναστάτωση στην χώρα, η οποία είναι ιδιαίτερα σεισμογενής.

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις, σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος, ταρακούνησαν σήμερα τη δυτική Ινδονησία και το μεγαλύτερο νησί των Φιλιππίνων, κλυδωνίζοντας κτίρια και βγάζοντας τρομοκρατημένους κατοίκους στους δρόμους, αλλά χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές στις δύο νησιωτικές χώρες.

Στην Ινδονησία, σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών καταγράφηκε στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Σουμάτρας, ενώ στις Φιλιππίνες, σεισμός 6,4 βαθμών σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 110 χλμ. ανοικτά της νήσου Λουζόν, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS). Οι Αρχές των δύο χωρών διαβεβαίωσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ούτε ζημιές και ότι δεν προκλήθηκε τσουνάμι ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον σεισμό.

Ο σεισμός στα ανοικτά της Ινδονησίας έγινε στις 04:06 (τοπική ώρα· χθες Κυριακή στις 23:09 ώρα Ελλάδας), σε βάθος 21 χιλιομέτρων, με το επίκεντρό του 167 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Παριαμάν, στη Σουμάτρα. Ο σεισμός «έγινε αισθητός για περίπου ένα λεπτό και ήταν μέτριας έντασης, κόσμος πανικοβλήθηκε και βγήκε στον δρόμο», ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ινδονησίας.

Στις Φιλιππίνες ο σεισμός έγινε στις 05:05 (τοπική ώρα· 23:05 ώρα Ελλάδας) και αρκετοί κάτοικοι της πρωτεύουσας, της Μανίλας, ξύπνησαν εξαιτίας του. Πάντως το φιλιππινέζικο ινστιτούτο ηφαιστειολογίας και σεισμολογίας ανέφερε πως δεν αναμένει θύματα ούτε ζημιές.

Ο σεισμός στα ανοικτά της Ινδονησίας έγινε εντονότερα αισθητός σε αραιοκατοικημένες νήσους βόρεια της Σουμάτρας, όπου αρκετοί κάτοικοι στεγάζονται σε σπίτια από ξύλο. Η ινδονησιακή μετεωρολογική και γεωφυσική υπηρεσία (BKMG) ανέφερε ότι τον κύριο σεισμό ακολούθησαν αρκετές ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις.

Η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες πλήττονται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, εξαιτίας της θέσης τους πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, στο υπέδαφος του οποίου τέμνονται τεκτονικές πλάκες.

Τον περασμένο μήνα σεισμός 6,2 βαθμών βόρεια της Σουμάτρας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάω από δέκα άνθρωποι, καθώς προκάλεσε την κατάρρευση σπιτιών και τεμένους.

Το 2004, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, μεγέθους 9,1 βαθμών, έπληξε τη Σουμάτρα και προκάλεσε τσουνάμι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 220.000 άνθρωποι σε όλη την περιοχή, εκ των οποίων 170.000 στην Ινδονησία.

