Σεισμός στην Σουμάτρα: φονικά τα 6,2 Ρίχτερ

Θανάτους και ζημιές σε πολλά κτήρια προκάλεσε ο "Εγκέλαδος" που.,... επισκέφθηκε την Ινδονησία.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών έπληξε νωρίτερα σήμερα την επαρχία της Δυτικής Σουμάτρας, δήλωσε αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής του παραρτήματος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία αυτής της Σουμάτρας, ο Τζουμάιντι, που όπως αρκετοί Ινδονήσιοι χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα, δήλωσε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα πως ο σεισμός είχε επίσης αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές και να καταστραφούν κτήρια, ανάμεσά τους σπίτια.

Ο σεισμός των 6,2 βαθμών καταγράφηκε στις 03:35 (ώρα Ελλάδας) κοντά στη δυτική ακτή της Σουμάτρας, ανακοίνωσε νωρίτερα υπηρεσία γεωφυσικής της ασιατικής χώρας (BMKG), που εκτίμησε το εστιακό βάθος της ήταν μικρό, κάπου δέκα χιλιόμετρα.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS) εκτίμησε επίσης ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,2 βαθμών. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η Ινδονησία, που βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, ζώνη με έντονη τεκτονική δραστηριότητα, δοκιμάζεται συχνά από φονικούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις.

Στο αρχιπέλαγος δεν έχει ακόμη επουλωθεί το τραύμα του σεισμού 9,1 βαθμών της 26ης Δεκεμβρίου 2004, που προκάλεσε γιγάντιο τσουνάμι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κάπου 220.000 άνθρωποι σε όλη την περιοχή, οι 170.000 στην ινδονησιακή επικράτεια.

Το 2018, το νησί Λομπόκ και το γειτονικό Σουμπάουα επλήγησαν από ισχυρό σεισμό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 550 άνθρωποι. Την ίδια χρονιά, σεισμός 7,5 σεισμών προκάλεσε τσουνάμι που χτύπησε την Πάλου, στην Κελέβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ή να κηρυχθούν αγνοούμενοι κάπου 4.300 άνθρωποι.

Τον Ιανουάριο του 2021, περίπου εκατό άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χτύπησε την Κελέβη σεισμός 6,2 βαθμών και κατέρρευσαν κτήρια στην παραθαλάσσια πόλη Μαμούτζου.

