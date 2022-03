Υγεία - Περιβάλλον

8 τροφές για καλή ψυχική υγεία

Τα super τρόφιμα αντί για Yoga!

Υπάρχουν διάφορες πρακτικές που μπορούμε να κάνουμε για να ρυθμίσουμε το νευρικό μας σύστημα. Η ήπια δραστηριότητα όπως η γιόγκα, οι βαθιές αναπνοές, ο διαλογισμός, τα ζεστά μπάνια, οι θεραπευτικές συχνότητες, ακόμη και οι αγκαλιές μπορούν να μας βοηθήσουν να πλησιάσουμε σε μια κατάσταση ζεν. Αλλά ένα άτομο πρέπει επίσης να τρώει συνειδητά ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες του.

Οπότε γιατί να μην πάρουμε αποφάσεις όσον αφορά τα τρόφιμα που μπορούν να βοηθήσουν στην ενεργοποίηση ή την επιβράδυνση αυτών των τμημάτων του εγκεφάλου μας;

Συνολικά, μια υγιεινή, ποικιλόμορφη διατροφή μπορεί να κάνει θαύματα για τον εγκέφαλο και την ορμονική μας υγεία, κάτι που ισοδυναμεί με ισορροπημένα επίπεδα στρες.

