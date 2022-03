Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: Αποφυλακίζεται ο πρώην βουλευτής Αντώνης Γρέγος

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών για τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής.

Εκτός φυλακής αναμένεται να βρεθεί άμεσα ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Αντώνης Γρέγος. Το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών έκανε δεκτό το αίτημά του να ανασταλεί η ποινή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ο Αντώνης Γρέγος, ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έξι ετών για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, επικαλέστηκε λόγους υγείας του ίδιου και του παιδιού του.

Η απόφαση του Πενταμελές Εφετείου Αναστολών για την αποφυλάκιση ήταν ομόφωνη, ενώ του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε ΑΤ μία φορά το μήνα και η καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ.

Αντίθετη ήταν η εισαγγελική πρόταση, η οποία κατέληξε ότι ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής πρέπει να παραμείνει στη φυλακή και το αίτημά του να απορριφθεί, καθώς δεν προκύπτει βλάβη από την έκτιση της ποινής του. Στο παρελθόν δύο αιτήματα αποφυλάκισης του Α.Γρέγου είχαν απορριφθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.

