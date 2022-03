Κοινωνία

Ηράκλειο: Επίθεση σε μαθητή έξω από το σχολείο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση του μαθητή που δέχτηκε την επίθεση





Επεισόδιο σημειώθηκε έξω από ΕΠΑΛ στο Ηράκλειο όταν εξωσχολικοί επιτέθηκαν σε 16χρονο μαθητή, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Συγκεκριμένα, ο φερόμενος ως δράστης – ο οποίος είναι επίσης μαθητής – σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε έξω από το σχολείο και χτύπησε με μπουνιά τον 16χρονο στο πρόσωπο.

Επί τόπου έσπευσε ο πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος τον συνόδευσε με ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εξετάσει τα αίτια, που προκάλεσαν τον καβγά ωστόσο δεν έχει υποβληθεί ακόμα μήνυση.

Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πως η κατάσταση της υγείας του ανήλικου δεν εμπνέει ανησυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γουίλιαμ Χερτ

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

ΕΝΦΙΑ: 8 στους 10 θα πληρώσουν μειωμένο φόρο