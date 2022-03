Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σταματούν οι εβδομαδιαίες ενημερώσεις για τον εμβολιασμό

Την αλλαγή στον τρόπο, με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις για τον κοροναϊό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ενημέρωση της Δευτέρας ο κ. Θεμιστοκλέους, οι ενημερώσεις δεν θα γίνονται πλέον σε εβδομαδιαία βάση, αλλά ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε συντρέχει λόγος.

«Πριν δύο χρόνια, στις 11 Μαρτίου, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ο κορονοϊός είναι πανδημία» σημείωσε στην αρχή της ενημέρωσης η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και κατέληξε αναφέροντας πως«οι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί στο ερώτημα πότε θα έρθει το τέλος της πανδημίας».

