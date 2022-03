Κόσμος

Ερντογάν σε Σολτς: Νωρίς να πούμε για πιθανή αγορά ρωσικών όπλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Τουρκία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 8 Δεκεμβρίου

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσει πιθανή αγορά από την Τουρκία περισσότερων ρωσικών όπλων, δεδομένης της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, και η Άγκυρα θα αποφασίσει αφότου δει ποιες συνθήκες θα προκύψουν.

Μιλώντας στην Άγκυρα πλάι στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία παρείχε υποστήριξη στην Ουκρανία με τρόπο που οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν μπόρεσαν, παρά τους δεσμούς της με τη Ρωσία. Η Άγκυρα συνεχίζει να στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στο Κίεβο, είπε.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, δέχθηκε κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2020 για την αγορά ρωσικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας S-400 και επικρίθηκε από δυτικούς συμμάχους για την αγορά αυτή.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να επιλέξει τα ρωσικά οπλικά συστήματα επειδή οι σύμμαχοι δεν παρείχαν όπλα με ικανοποιητικούς όρους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο γυναίκας μέσα στο σπίτι της

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

Γεωργία Μπίκα: Στον εισαγγελέα η δικογραφία για το βιασμό