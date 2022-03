Πολιτική

Τηλεφώνημα Ερντογάν στον Μητσοτάκη για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας επικοινώνησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όταν έμαθε ότι νοσεί με κορονοϊό.

Τις ευχαριστίες του στον Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο αφού ο πρώτος του τηλεφώνησε, για να του ευχηθεί περαστικά, όταν έμαθε ότι, νοσεί από κορονοϊό.

Ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του στο Twitter, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 14, 2022

Ανακοίνωση για το τηλεφώνημα εξέδωσε και η τουρκική προεδρία.

Cumhurbaskan? @RTErdogan, Yunanistan Basbakan? Kiryakos Micotakis ile bir telefon gorusmesi gerceklestirdi.



Cumhurbaskan? Erdogan, gorusmede, Kovid-19 testi pozitif c?kan Yunanistan Basbakan? Micotakis’e gecmis olsun dileklerini iletti.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μακρόν με τζιν και αξύριστος στο Ελιζέ (εικόνες)

Ουκρανία: βομβάρδισαν τηλεοπτικό σταθμό

Βόλος: Τροχαίο με ποδοσφαιριστές