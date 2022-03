Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Επισκέφθηκε ουκρανικό εστιατόριο στα Εξάρχεια

H Κατερίνα Σακελλαροπούλου συζήτησε με την Αλεξάνδρα, ιδιοκτήτρια του εστιατορίου, για την αγάπη και την αλληλεγγύη που δείχνουν οι Έλληνες προς τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε σήμερα στα Εξάρχεια το ουκρανικό «Cafe Bar 67» της Αλεξάνδρας και των παιδιών της, Ολένας και Μπογδάν, που ήρθαν στην Ελλάδα πριν από 22 χρόνια.

H κυρία Σακελλαροπούλου συζήτησε με την Αλεξάνδρα για την αγάπη και την αλληλεγγύη που δείχνουν οι Έλληνες προς τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, καθώς και πώς την βοήθησαν, πριν από χρόνια, να ενσωματωθεί στη χώρα μας και να μεγαλώσει τα παιδιά της.

