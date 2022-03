Κόσμος

Ουκρανία- Κίεβο: απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις “τυφλές” επιθέσεις (εικόνες)

Κήρυξη γενικού αντιαεροπορικού συναγερμού και πολύωρη απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο. Φονικά ρωσικά χτυπήματα σε κατοικίες και υποδομές.

Οι ουκρανικές Αρχές κήρυξαν κατάσταση αντιαεροπορικού συναγερμού σε ολόκληρη την χώρα. Η βόρεια περιφέρεια Τσερνίχιβ της Ουκρανίας εξέδωσε προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρη την χώρα σήμερα, καλώντας τους κατοίκους να μεταβούν στα καταφύγια.

«Προσοχή. Αεροπορικές επιθέσεις σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Μεταβείτε στα καταφύγια!», είναι το μήνυμα που ανέβηκε στο διαδίκτυο.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας στην ουκρανική πρωτεύουσα για 36 ώρες, από σήμερα το βράδυ, λόγω των «επικίνδυνων και δύσκολων στιγμών» που ζουν οι κάτοικοί της.

«Από σήμερα» στις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και έως τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Κίεβο, ανακοίνωσε στο Telegram ο Κλίτσκο, αφού η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος πολλών βομβαρδισμών σήμερα το πρωί.

«Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Δεν θα εγκαταλείψουμε το Κίεβο, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το σύμβολο και την προκεχωρημένη βάση της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης», σημείωσε ο Κλίτσκο.

Στο μεταξύ το αεροδρόμιο της πόλης Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία υπέστη «μαζικές καταστροφές» έπειτα από τον βομβαρδισμό του δύο φορές στη διάρκεια της νύκτας από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

«Στη διάρκεια της νύχτας ο εχθρός επιτέθηκε στο αεροδρόμιο του Ντνίπρο. Δύο πλήγματα. Ο διάδρομος απογείωσης- προσγείωσης καταστράφηκε. Ο τερματικός σταθμός υπέστη ζημιές. Μαζικές καταστροφές», έγραψε ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, κυβερνήτης της ομώνυμης επαρχίας στο Telegram.

Το Ντνίπρο, μια βιομηχανική πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων από την οποία περνά ο ομώνυμος ποταμός που χωρίζει το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όπου κυριαρχούν οι φιλορώσοι αντάρτες, από την υπόλοιπη χώρα, είχε γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από την προέλαση του ρωσικού στρατού.

Το Σάββατο η πόλη έγινε στόχος βομβαρδισμών με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Εν τω μεταξύ, περίπου 300 άμαχοι από τη Μαριούπολη κατάφεραν να φτάσουν στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο της πολιορκημένης πόλης.

«Όπως ανακοινώθηκε περίπου 160 οχήματα έφυγαν από τη Μαριούπολη χθες. Στις 10:00 σήμερα ενημερωθήκαμε ότι περίπου 300 κάτοικοι της Μαριούπολης έφτασαν στη Ζαπορίζια», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι έχουν ανάγκη να φύγουν από τη Μαριούπολη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ουκρανικών αρχών.

Τέταρτος κύκλος διαπραγματεύσεων

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Ουκρανία ξεκίνησαν και πάλι και βρίσκονται σε εξέλιξη, γνωστοποίησε σήμερα το μεσημέρι ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

"Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξεκίνησαν και πάλι οι διαβουλεύσεις για την κύρια πλατφόρμα των διαπραγματεύσεων. Γενικά θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων, κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων από το έδαφος της χώρας", ανέφερε στο Twitter ο Ποντόλιακ.

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country… — ??????? ??????? (@Podolyak_M) March 15, 2022

Θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; Το Κρεμλίνο απαντά ότι δεν κάνει προβλέψεις

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι πολύ νωρίς να κάνει προβλέψεις για την πιθανή έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Το έργο είναι δύσκολο και στην παρούσα κατάσταση το γεγονός και μόνο ότι συνεχίζονται είναι πιθανόν θετικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Δεν θέλουμε να κάνουμε προβλέψεις. Περιμένουμε αποτελέσματα».

Η Ρωσία, δήλωσε ο Πεσκόφ, είναι απογοητευμένη που δεν υπήρξε καμία δημόσια δήλωση από αξιωματούχους της Δύσης για το γεγονός ότι σκοτώθηκαν 20 και πλέον άνθρωποι στην ελεγχόμενη από αυτονομιστές πόλη του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία κατηγόρησε χθες, Δευτέρα, την Ουκρανία ότι πραγματοποίησε επίθεση με πύραυλο εναντίον της πόλης. Η Ουκρανία το αρνήθηκε και δήλωσε ότι ο πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν ρωσικός.

