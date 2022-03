Πολιτική

Φονική πλημμύρα – Μάνδρα: Την ενοχή των κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας

Την ενοχή της Δούρου, δυο αντιπεριφερειαρχών, τριών δημάρχων και στελεχών υπηρεσιών ζήτησε η εισαγγελέας. Πρότεινε την αθώωση μόνο μιας υπαλλήλου.

Την ενοχή των είκοσι από τους εικοσιένα κατηγορούμενους για την ολέθρια πλημμύρα στην Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 ζήτησε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο η εισαγγελέας Έδρας Πετρούλα Μακρή.

Η κυρία Μακρή ξεκίνησε την αγόρευση της στις 9.30 το πρωί και ολοκλήρωσε την πρόταση μετά τις 3 το μεσημέρι, προτείνοντας να κηρυχθεί ένοχη η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, δύο αντιπεριφερειάρχες, τρεις δήμαρχοι, κατά τον επίμαχο χρόνο καθώς και στελέχη Δασαρχείων και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Ζήτησε επίσης να κηρυχθεί αθώα μια κατηγορούμενη, υπάλληλος της επιτροπής αστυνόμευσης ρεμάτων, καθώς έλειπε για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε νόμιμες άδειες.

Η εισαγγελέας ζήτησε για την πλειονότητα των κατηγορουμένων αθώωση όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, κρίνοντας ότι δεν προέκυψε για την στοιχειοθέτηση του ο απαιτούμενος βάσει του νόμου πορισμός οφέλους. Ωστόσο για δύο κατηγορούμενους, υπαλλήλους Πολεοδομίας ζήτησε ενοχή και για το αδίκημα αυτό.

Για την κυρία Δούρου η εισαγγελέας ζήτησε ενοχή για τα αδικήματα της πρόκλησης πλημμύρας εξ αμέλειας και κατ' εξακολούθηση δια παραλείψεως, ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή δια παραλείψεως και σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή διά παραλείψεως.

Για αντίστοιχες κατηγορίες ζήτησε ενοχή των δύο αντιπεριφερειαρχων, των δημάρχων Μάνδρας, Ελευσίνας και Μεγαρέων και στελεχών Δασαρχείων και Τεχνικών Υπηρεσιών.

Δούρου: Θα αποδομήσουμε νομικά την αγόρευση της εισαγγελέως

Η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, σε δήλωση της αναφέρει σχετικά, "Η Εισαγγελέας σήμερα πρότεινε την ενοχή όλων κατηγορουμένων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τρεις Δήμαρχοι της περιοχής. Δέχθηκε δηλαδή αυτούσιο το κατηγορητήριο, πλην της δίωξης για παράβαση καθήκοντος, για την οποία ζήτησε την απαλλαγή μου.

Σύμφωνα με τη Δικονομία, οι συνήγοροί μου θα απαντήσουν μία προς μία στις αιτιάσεις της Εισαγγελέως, τεκμηριώνοντας την αντίκρουση της πρότασή της και αποδομώντας την νομικά. Και τελικά το Δικαστήριο θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία και θα αποφασίσει.

Προς το παρόν, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν πρόκειται να εισέλθω σε κανενός είδους σχολιασμό επί της ουσίας ή να ασκήσω κριτική προσωπικά στην πρόταση.

Έτσι όπως επιβάλλει η υποχρέωση σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και στην προσωπικότητα όλων των θιγέντων. Σε αυτόν τον σκοπό ήμουν, είμαι και παραμένω ταγμένη".





