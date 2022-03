Πόλεμος στην Ουκρανία: σκοτώθηκε εικονολήπτης του Fox News (εικόνες)

Το γεγονός γνωστοποίησε ένας παρουσιαστής του δικτύου σε ανάρτησή του στο twitter.

Στην 20η μέρα του μπαίνει σήμερα ο πόλεμος που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία.

Η Ρωσία συνεχίζει το ασφυκτικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, την Οδησσό, τη Μαριούπολη κι άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίστηκε απογοητευμένος από την στάση του ΝΑΤΟ, «που μοιάζει υπνωτισμένο από τη ρωσική επίθεση».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι οι νεκροί από τις αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Κίεβο ανέρχονται στους πέντε. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Όσον αφορά τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση των αμάχων από τις εμπόλεμες ζώνες, είπε ότι λειτούργησαν «εν μέρει» σήμερα.

Ανάμεσα στα χιλιάδες θύματα του πολέμου και ένας εικονολήπτης του Fox News που, όπως αποκάλυψαν συνεργάτες του μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, έπεσε νεκρός από τα πυρά του πολέμου.

Such Sad news #FoxNews photographer Pierre Zakrzewski has died outside of #Kyiv #Ukraine



Pierre was with Benjamin Hall who remains in hospital



These are brave journalists who risk their lives to tell the truth on the ground in dangerous situations

pic.twitter.com/a4mgaSfSgV