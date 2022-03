Οικονομία

Βουλή – ΕΝΦΙΑ: Κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο

Μειωμένος κατά 354 εκ. ευρώ ο συνολικός φόρος. Σε 10 δόσεις η αποπληρωμή του. Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές.

Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τον νέο ΕΝΦΙΑ που ισχύσει από εφέτος και περιέχει σειρά αλλαγών.

Σύμφωνα με το σχέδιο ο συνολικός φόρος θα είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι κατά 354 εκατ. ευρώ και οι οκτώ στους δέκα ιδιοκτήτες ακινήτων, που αντιστοιχούν σε περίπου 5 εκατ. φορολογούμενους, θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με αυτόν που πλήρωσαν το 2021.

Ο νέος φόρος θα πληρωθεί σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Επίσης σύμφωνα με την πρόβλεψη, το 14% των ιδιοκτητών ακινήτων, περίπου 875.000 φορολογούμενοι, θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο που πλήρωσαν και πέρυσι.

Οι μόνο που θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρο, είναι το 6% του συνόλου των ιδιοκτητών ακινήτων, δηλαδή περίπου 375.000. Από αυτούς οι μισοί, δηλαδή 187.500 φορολογούμενοι θα έχουν επιβάρυνση έως 50 ευρώ και οι υπόλοιποι θα πληρώσουν περισσότερα και θα είναι ανάλογα με τη ζώνη που είναι τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους.

Επίσης στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται νέες κλίμακες, με μειωμένους συντελεστές, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης έως 3.000 ευρώ, προβλέπεται η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τα φυσικά πρόσωπα και ενσωμάτωσή του στον κύριο φόρο, ενώ επίσης υπάρχουν και αλλαγές στην κλίμακα των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

1. Τροποποιείται η μέθοδος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ ως προς τα φυσικά πρόσωπα, σε διαφοροποίηση με τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες (ισούται εφεξής με τον κύριο φόρο επί του κάθε ακινήτου και την προσαύξηση του φόρου φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους).

2. Εντάσσεται στα υποκείμενα του ΕΝΦΙΑ ο μετά από αποποιήσεις κληρονόμος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

3. Παρατείνεται και για το έτος 2022 η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται:

σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις για τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων. Ομοίως, παρατείνεται και για το έτος 2022, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των ανωτέρω αναφερόμενων πυρκαγιών (ίσχυε για τα έτη 2018-2021).

εντός των οριζόμενων οικισμών των Π.Ε. Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών (ίσχυε για το έτος 2021).

στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση (ίσχυε ειδικά για το έτος 2021).

4. Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του κύριου φόρου που διαμορφώνει τον ΕΝΦΙΑ. Μεταξύ άλλων, διαφοροποιούνται οι τιμές του βασικού φόρου ανά φορολογική ζώνη καθώς και οι οικείοι συντελεστές. Οι συντελεστές του βασικού φόρου κτισμάτων διαμορφώνονται, ενδεικτικά, ως εξής:

για τιμή ζώνης από 751 έως 1.500 ευρώ/τ.μ. σε 2,80 ευρώ/τ.μ. αντί 3,70 ευρώ/τ.μ. που ισχύει σήμερα,

για τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.500 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 3,70 ευρώ/τ.μ., ενώ με το ισχύον καθεστώς για τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 4,5 ευρώ/τ.μ. και από 2.001 έως 2.500 είναι 6 ευρώ/τ.μ.

για τιμή ζώνης από 2.501 έως 4.500 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 4,50 ευρώ/τ.μ., αντί 7,60/τ.μ. που ισχύει σήμερα.

5. Ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τις περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ) και προσδιορίζονται οι σχετικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων.

6. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των εκπτώσεων στον ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ενώ σήμερα η εν λόγω έκπτωση ισχύει για ακίνητη περιουσία έως 60.000 ευρώ.

Προσδιορίζεται στο 25%, η έκπτωση φόρου για αξία ακίνητης περιουσίας από 100.001 έως 150.000 ευρώ.

7. Προβλέπεται η καταβολή του ΕΝΦΙΑ σε έως δέκα (10) μηνιαίες δόσεις (έως σήμερα δεν προβλεπόταν μέγιστος αριθμός δόσεων).

8α. Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τον χρόνο υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ιδίως ως προς την περίπτωση κληρονόμων μετά από αποποιήσεις καθώς και την περίπτωση κληρονομικής διαδοχής.

8β. Προσδιορίζεται ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

