Indian Wells: Η Σάκκαρη στα προημιτελικά “χωρίς αγώνα”

Για πρώτη φορά στην καριέρα της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρίσκεται στην φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Άκοπη πρόκριση στα προημιτελικά του Indian Wells, για πρώτη φορά στην καριέρα της, πήρε η Μαρία Σάκκαρη, μετά τον τραυματισμό και την απόσυρση της Αυστραλής, Ντάρια Γκαβρίλοβα-Σαβίγ, στα μέσα του πρώτου σετ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και Νο6 στην παγκόσμια κατάταξη είδε την αντίπαλο της στις «16» της διοργάνωσης να αισθάνεται ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και μετά το ιατρικό timeout να τίθεται εκτός συνέχειας.

Για την ιστορία η Σάκκαρη είχε το προβάδισμα με 4-1 στα γκέιμ μέχρι την αποχώρηση της Σαβίγ.

Στην οκτάδα η Σάκκαρη, η οποία με ακόμη μία νίκη στο τουρνουά της Καλιφόρνια θα αναρριχηθεί την προσεχή Δευτέρα στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Έλενα Ριμπάκινα (Νο20)-Βικτόρια Γκόλουμπιτς (Νο51).

«Ήμουν ενθουσιασμένη που θα έπαιζα αυτό το ματς, ξεκίνησα καλά και ήμουν έτοιμη να το τελειώσω όπως το ξεκίνησα», είπε μετά την απόσυρση της Σαβίγ η Σάκκαρη και συνέχισε: «Δεν αισθανόταν, όμως, καλά και της είπα ότι εύχομαι να γίνει καλά σύντομα. Έκανε ένα εξαιρετικό τουρνουά, νίκησε πολύ καλές παίκτριες, αλλά υπέφερε και της εύχομαι τα καλύτερα. Η Ντάρια είναι μια παίκτρια που επιστρέφει πολλές μπάλες και κινείται καλά. Πριν το ματς μίλησα με τον Τομ (Χιλ) και μου είπε να φροντίσω να είμαι επιθετική και να κάνω το παιχνίδι μου. Νομίζω ότι έκανα αυτό που έπρεπε σε αυτά τα πέντε γκέιμ και είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Νόμιζα ότι δεν θα πετύχαινα ξανά νίκη εδώ. Νιώθω μεγάλη έκπληξη και έχω κίνητρο γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου τουρνουά και θέλω να μείνω εδώ μέχρι το τέλος».

