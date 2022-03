Κοινωνία

Πάτρα - Νεκρά αδέλφια: ο Λέων, η ασφυξία και η νέα έρευνα των ιατροδικαστών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα εξέταση για το πρώτο περιστατικό θανάτου στην οικογένεια διεξάγεται στην Αθήνα. Η εξήγηση από το βιβλίο ιατροδικαστικής και οι αναρτήσεις του ιατροδικαστή βάζουν “φωτιά” στην έρευνα.

Οι αιτίες των θανάτων των τριών κοριτσιών στην Πάτρα παραμένουν άλυτος γρίφος και αντικείμενο έρευνας ιατροδικαστών και γιατρών. Με αναρτήσεις του στο Facebook, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων,έρχεται να ταράξει τα νερά και να υποδείξει μια ακόμα κατεύθυνση για τις έρευνες.

Ο κ. Λέων έχει μιλήσει ανοιχτά για την υπόθεση της Πάτρας και έχει ζητήσει από τους συναδέλφους του να διερευνηθεί αν ο θάνατος των παιδιών ήταν ασφυκτικός.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι νέες αναρτήσεις του στο Facebook, όπου δημοσίευσε ένα κείμενο, που στηρίζει επιστημονικά τις υπόνοιές του και εν συνεχεία μια «υπόθεση εργασίας» για να γίνει αντιληπτή από όλους η ουσία όσων υποδεικνύει.

Ο ιατροδικαστής κοινοποίησε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της ιατροδικαστικής που αφορά στον ασφυκτικό θάνατο.

«Διαβάζω σε έκθεση: "Εκτεταμένη κενοτοπιώδη εκφύλιση ηπατικών κυττάρων". Διαβάζω στο βιβλίο ιατροδικαστικής στο κεφάλαιο της ασφυξίας: "Αυτές οι μικροαιμορραγίες και εξαγγειώσεις παρατηρούνται κυρίως στα διάφορα όργανα που περιγράφηκαν και η έντασή τους εξαρτάται από την ένταση της ασφυξίας και της εργώδους αναπνοής. Στο μικροσκόπιο παρατηρούνται: Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η ανεύρεση κενοτοπιών πλησίον των πυρήνων των ηπατικών κυττάρων, κυρίως σε παρατεινόμενες ασφυξίες"», έγραψε ο κ. Λέων.

Στην ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της Μαλένας, του πρώτου παιδιού που έφυγε από τη ζωή το 2019, υπάρχει μία σημείωση για «εκτεταμένη κενοτοποιώδη εκφύλιση των ηπατικών κυττάρων».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, αυτή η αλλοίωση μπορεί να οφείλεται και σε έλλειψη οξυγόνου στα παιδιά.

Ο Γρηγόρης Λέων, πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι με τα συγκεκριμένα ευρήματα της έρευνας, το φαινόμενο του ασφυκτικού θανάτου, τουλάχιστον ως σενάριο στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν μπορεί να αποκλειστεί τόσο για την Ίριδα, όσο και για τη Μαλένα.

«Ο τρόπος που επήλθε η ασφυξία είναι μια διαδικασία που θα διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Το εάν υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι ή κάποιο άλλο μέσο θα διερευνηθεί», είχε πει ο κ. Λέων.

Όπως είπε αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο ιατροδικαστής Νίκος Καλογρηάς, με εντολή του Προϊστάμενου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών γίνεται εκ νέου έρευνα στο περιστατικό που είχε χειριστεί η υπηρεσία και αφορά το πρώτο περιστατικό θανάτου στην οικογένεια, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένα δεδομένα:

Το πρωί της Τετάρτης, ο Γρηγόρης Λέων «ξαναχτύπησε» με δεύτερη ανάρτηση, κάνοντας ακόμη πιο εύκολο να γίνει κατανοητό από όλους, το νόημα όσων θέλει να πει, αναφέροντας την ασφυξία ως αιτία θανάτου των παιδιών.

Όπως γράφει ο κ. Λέων, «Ας πάρουμε την υπόθεση ότι ένας παππούς πάσχει (στην καρδιά) από στεφανιαία νόσο, αν κάποιος πάει και του αποφράξει τα έξω στόμια των αεροφόρων οδών (μύτη, στόμα) ο παππούς πεθαίνει από ασφυξία και όχι από στεφανιαία νόσο. Επειδή ο παππούς δεν έχει και πολλές δυνάμεις για να αντισταθεί πιθανά ο ιατροδικαστής να βρει λίγα έως καθόλου σημάδια βίας.

Μια αντίστοιχη βιβλιογραφία ιατροδικαστικής για τα παιδιά μας λέει: «το να διαγνώσεις ασφυξία στα βρέφη και στα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα δύσκολο επειδή (αυτός) ο βίαιος θάνατος στα παιδιά μπορεί να μην αφήσει σχεδόν καθόλου σημάδια». Τυχερός λοιπόν θα είναι ο συνάδελφος σε αυτά τα περιστατικά αν βρει έστω μια μικρή «λύση βλεννογόνου» ή κάποιες μικροεκδορές. Οπότε πολύ βασικό το να στείλουμε ιστοτεμάχια στον Παθολογοανατόμο για εξέταση στο μικροσκόπιο. Τέλος αυτό που διαβάζω σε μια παθολογοανατομική έκθεση, στον εγκέφαλο, «αλλοιώσεις ως επί ανοξυγοναιμίας» νομίζω είναι κατανοητό ακόμα και χωρίς λεξικό».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: η επιδείνωση της υγείας του και ο γυναικολόγος... “κλειδί” (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Βερύκιος: ο Κοντομηνάς δεν ήθελε να ταφεί εν κρυπτώ (βίντεο)

Μυτιλήνη: Είδε τους διαρρήκτες στο σπίτι της... από την Αυστραλία! (βίντεο)