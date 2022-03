Παράξενα

Κοινότητα Μπαγκλαντές: σε “πεδίο μάχης” μετατράπηκε εκδήλωση στην Αθήνα (βίντεο)

Η παρουσία του Υπουργού πολιτισμού στην εκδήλωση, φάνηκε να μην είναι ικανή να ηρεμίσει τα πνεύματα αφού ο χώρος μετατράπηκε σε... ριγνκ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρεσβεία.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε εκδήλωση που διοργάνωσαν μέλη της κοινότητας πολιτών του Μπαγκλαντές που ζουν στην Ελλάδα.

Μπορεί το "παρών" στην εκδήλωση να έδωσε και ο υπουργός πολιτισμού της χώρας, o K. M. Khalid, όμως αυτό δεν απέτρεψε κάποιους παρευρισκόμενους να πιαστούν στα χέρια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που είναι τραβηγμάνο με κινητό, οι λογομαχίες που υπήρξαν αρχικά έγιναν βιαιοπραγίες και έτσι η εκδήλωση μετατράπηκε σε... ρινγκ!

Η πρεσβεία του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα, με ανακοπινωσή της αφού το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, διευκρίνισε πως η εκδήλωση δεν διοργανώθηκε από την Πρεσβεία αλλά ήταν μία εκδήλωση Μπαγκλαντεσιανών πολιτών.

Χαρακτηριστικά επισημένεται στην ανακοίνωση: «Ηταν μια πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώθηκε από μέλη της μπαγκλαντεσιανής κοινότητας με την συμμετοχή ενός πολιτιστικού ομίλου από το Μπαγκλαντές που επισκεπτόταν την Ελλάδα».

Η συναυλία που διοργάνωσε η πρεσβεία του Μπαγκλαντές για τα 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων με την Ελλάδα και με καλεσμένο τον Υπουργό Πολιτισμού τους, πήρε άσχημη τροπή.

Ομάδες διαφορετικών φατριών άρχισαν να συμπλέκονται μεταξύ τους για άγνωστους για την ώρα λόγους. pic.twitter.com/ob63AJFbWG — Σταυροφόρος (@stavroforos_) March 15, 2022





